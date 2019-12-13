高雄人對不起台灣？　柯文哲：天啊！選舉失利竟要人民反省

▲柯文哲痛批藍綠。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

民進黨12日公布最新競選廣告《給台灣一封信》，高雄版內容暗諷國民黨總統候選人韓國瑜「對不起高雄」，立委管碧玲甚至認為「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」。對此，台北市長柯文哲13日批評，「一個政黨選舉失利竟然要人民反省？天啊！」

柯文哲強調，有政黨最近開始把高雄選舉結果的原因歸咎在他身上，去年發生的「韓流」，也許有「白綠分手」的效應，但施政失敗才是造成版塊移動的關鍵。「既然有些政黨沒有辦法誠實面對國家治理、財政紀律低落的問題，選民託付的新市長又搞失蹤，那就讓台灣民眾黨來做。讓高雄重開機，台灣重開機！」

至於柯文哲13日今受訪時指出，韓國瑜落跑選總統的重要原因，是前高雄市長陳菊欠債3000億，引發批評。柯文哲回應，很多政治人物對他點出高雄負債的問題不理解，還說還債有什麼了不起，政府會舉債代表有建設，不做事才會還債。「我必須說，錯了。」



柯文哲說，這幾年，台北市各項工程按部就班在做，社會住宅蓋的數量全台最多，嘲笑台北市成果不如預期的，要先說說自己蓋了多少戶；改建傳統市場，也開始有成果；東西區門戶計畫只要是台北市負責的部分，大部分都完成了。



柯文哲表示，大家應會發現最近大興土木的工程變多，都更的速度也變快了，行政效率明顯比過去提升很多，而且追加預算的問題也減少了。做的事情更多，花的錢卻沒有增加，多出來的錢自然可以拿去還債。



柯文哲指出，關鍵在「精實管理」，一個政府如果沒有去除弊端、提升效率，給再多錢也沒用。就拿前瞻計畫，前一陣子公佈的結果，台北市預算執行率超過8成，但其他縣市都不到5成，還有執行2成多的。「這樣子的政府效能，國家實力要怎麼提升？」

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