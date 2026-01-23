　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

▲▼高雄鼓山興建中大樓頂樓失火。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

▲高雄鼓山興建中大樓頂樓失火。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區裕誠路一處豪宅新建案的工地23日凌晨0點多發生火警，高雄市消防局出動大量人車前往救援，由於起火樓層在26樓頂樓，消防只能爬20多層樓梯上樓灌救。不過，這起火警也讓外界擔憂建案狀況，高雄市工務局已勒令停工，並要求辦理結構安全鑑定，未查核合格前，不得復工。

這起驚人火警發生在今（23）日凌晨0時11分許，由於起火位置位於建築物地上26樓，火勢經消防局迅速處置，於凌晨3時左右撲滅，所幸未造成人員傷亡，初步研判疑似施工現場未妥善落實火源管理，遺留火種致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。

▲▼高雄鼓山興建中大樓頂樓失火，工務局勒令停工，要求安全鑑定。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄鼓山興建中大樓頂樓失火，工務局勒令停工，要求安全鑑定。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄鼓山興建中大樓頂樓失火，工務局勒令停工，要求安全鑑定。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，接獲通報後即刻派員會同高雄市土木技師前往現場勘查。經查該工地施工場所未設置足以維護安全及預防火災之相關設備或管理措施，已違反《建築法》第63條規定，依同法第89條規定，對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。

為確保建築結構安全，工務局同步要求該建築工地後續須委託第三方公正單位辦理結構安全鑑定，確認樓版結構強度未受火災影響，相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

另為全面強化本市建築工地防災安全管理，工務局已立即啟動專案巡檢行動，針對本市高樓層建築工地，啟動跨局處聯合稽查機制，重點檢視工地防火管理、防滑安全措施、施工動線安全、可燃物堆置情形及整體公共安全管理制度之落實狀況，以防範類似事件再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／霍諾德「徒手攀登台北101」試爬　愛妻緊盯
建中生3天2夜墾丁畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映
快訊／新北嚴重車禍　2人無呼吸心跳
高雄豪宅大樓「頂樓失火」！市府開罰9萬　勒令停工鑑定
戶政員收1114萬　民眾個資被賣了
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

80萬粉網紅被設局殺害！曾接神祕求救電話　下身赤裸陳屍森林

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

愛達女神號首航基隆港　基隆港務分公司、鐵路公司帶老外騎鐵馬

時力提名3人拚竹市議員連任　深耕8年「不當任何人附庸」

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

建中生控畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

【超清晰畫面】俯瞰阿蘇火山口超震撼　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

獨／性侵女兒348次！狼父警陳屍家中　法院判決不受理

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

即／超哥打傷Toyz　今繳罰金18萬

快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

外籍移工殺女友分屍案　無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

高雄市鼓山區裕誠路一處豪宅新建案的工地23日凌晨0點多發生火警，高雄市消防局目前已出動大量人車前往救援。消防人員到場後，發現起火的樓層約在20多樓，立刻搶救火勢，不少高雄民眾也紛紛在自家陽台拍下畫面，直呼很多消防車的聲音，希望打火英雄一切平安。

即／高雄工廠大火　傳出爆炸聲

即／高雄工廠大火　傳出爆炸聲

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍

即／高雄速食店火警　顧客員工急疏散

即／高雄速食店火警　顧客員工急疏散

即／高雄小貨車起火　消防迅速撲滅

即／高雄小貨車起火　消防迅速撲滅

關鍵字：

高雄火災工地安全防災管理停工處分建築巡檢

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面