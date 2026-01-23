高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

▲高雄鼓山興建中大樓頂樓失火。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區裕誠路一處豪宅新建案的工地23日凌晨0點多發生火警，高雄市消防局出動大量人車前往救援，由於起火樓層在26樓頂樓，消防只能爬20多層樓梯上樓灌救。不過，這起火警也讓外界擔憂建案狀況，高雄市工務局已勒令停工，並要求辦理結構安全鑑定，未查核合格前，不得復工。

這起驚人火警發生在今（23）日凌晨0時11分許，由於起火位置位於建築物地上26樓，火勢經消防局迅速處置，於凌晨3時左右撲滅，所幸未造成人員傷亡，初步研判疑似施工現場未妥善落實火源管理，遺留火種致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。

▲▼高雄鼓山興建中大樓頂樓失火，工務局勒令停工，要求安全鑑定。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，接獲通報後即刻派員會同高雄市土木技師前往現場勘查。經查該工地施工場所未設置足以維護安全及預防火災之相關設備或管理措施，已違反《建築法》第63條規定，依同法第89條規定，對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。

為確保建築結構安全，工務局同步要求該建築工地後續須委託第三方公正單位辦理結構安全鑑定，確認樓版結構強度未受火災影響，相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

另為全面強化本市建築工地防災安全管理，工務局已立即啟動專案巡檢行動，針對本市高樓層建築工地，啟動跨局處聯合稽查機制，重點檢視工地防火管理、防滑安全措施、施工動線安全、可燃物堆置情形及整體公共安全管理制度之落實狀況，以防範類似事件再度發生。