快訊／警停火1hr　國民黨部炸彈客「左手持槍頂腦門、右手拿遙控器」旁邊還有包包

▲警方採取強力攻堅，在2度駁火時發射催淚彈，但是其中一發掉落地面 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」跟警方在高雄苓雅區的一棟民宅當中對峙超過10個小時，其中警方對他強力攻堅，進行了2次駁火，但是在第二次駁火後，警方所有攻勢全部停了下來，這一停就超過1小時，據了解阿文在警方攻堅之後，整個人就躲在牆角，但是左手持槍頂住自己腦門，右手還拿著疑似控制爆料物的遙控器，在他的身旁還有一個包包，警方不敢大意，就怕刺激阿文的情緒。