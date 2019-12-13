韓國瑜酸「爆紅才是贏」　民進黨飛行夾克2分鐘秒殺：比演唱會難搶！

▲藍綠都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨和國民黨總統候選人韓國瑜同樣推出「飛行夾克」，不過，比藍營早推出商品的民進黨卻被韓國瑜酸「先出不算贏爆紅才是贏」。民進黨12日晚間靠著「開賣速度」成功反擊，外套才推出2分鐘就秒殺，讓粉絲紛紛哀號，「比演唱會門票還難搶！」

民進黨10日宣布將推出第一波募款小物，正是支持者「敲碗」超久的《護國保台 為民主而戰》飛行夾克。不過，搶在民進黨推出飛行夾克當募款小物後，韓國瑜也在臉書宣布藍營版「鋼鐵H夾克」近期將以公益方式販售。有媒體報導此事，卻稱「民進黨又學韓國瑜」，讓民進黨大喊超傻眼，因為，綠營的飛行夾克早在9月份就出了。

《ETtoday新聞雲》9月份在民進黨全代會前獨家搶先曝光這一件相當搶眼的飛行夾克。9月28日民進黨全代會、黨慶上，綠營2020戰袍「飛行夾克」也首度正式曝光，讓不少粉絲瘋狂敲碗。民進黨10日宣布，《護國保台 為民主而戰》飛行夾克將成為民進黨的首波募款小物，在12日20時20分正式上線，每件售價2020元。

民進黨於臉書宣布飛行外套開賣後，韓國瑜也在臉書表示，「鋼鐵H夾克」飛行外套原先雖不打算對外販售，但在極力爭取之下，將舉辦公益販售活動，限量販售1000件、還有20件加碼神秘驚喜。

韓國瑜臉書文末特別強調「詢問度破表」，還酸民進黨「先出不算贏爆紅才是贏」、「確定你們詢問度破表嗎」、「32天後也要贏」。

面對韓國瑜酸言酸語，《護國保台 為民主而戰》還是在12日晚間如期開賣，結果是「瞬間秒殺」。民進黨臉書專頁貼出貼文表示，「非常感謝大家的支持！【護國保台 飛行夾克】募款回饋已全數額滿！」

不少搶不到的粉絲哀號夾克比演唱會門票還難搶，「卡了快20分鐘，等到可以結帳，結果出現庫存不足」、「我晚上8時20分準時點進去填寫資料，送出去的時候才8時22分，就已經沒貨了」。