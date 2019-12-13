高市議長閉幕高喊「韓國瑜當選」　黃捷怒：欠高雄市民一個道歉

▲黃捷批執政團隊與多數黨欠市民一個道歉。 （圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第3屆第2次定期大會，12日正式閉幕。在閉幕會上，藍綠又上演互槓、嗆聲場面。而主席陸淑美發表閉幕宣言時提到，祝福高雄市長韓國瑜高票當選，此話一出讓民進黨議員全傻眼，「白眼女神」黃捷也批「這樣的執政團隊和這樣的議會多數黨，欠高雄市民一個道歉。」

▲高雄市議會12日閉幕典禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

閉幕典禮上，主席陸淑美在致閉幕辭時說「祝福高雄市長韓國瑜高票當選」。黃捷則批「高雄市議會本會期的最後一天，有頭沒尾的韓國瑜市長明明前一天人在高雄，卻依舊不進市府辦公，也不願意到議會接受監督，溜之大吉的同時甚至大言不慚稱沒有對不起高雄市民，而國民黨籍的主席在閉幕時甚至公開於議場喊出『祝福韓國瑜高票當選總統』，台下的國民黨議員也大聲附和『韓國瑜當選』，忘情地在議事廳為韓國瑜助選，完全失去中立原則，議會的秩序蕩然無存。

▲時力高雄市議員黃捷。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷說「這個會期，作為在野黨議員，還有很多未能守住和爭取的議案，我們確實愧對市民。然而，韓國瑜市長和這些議員不僅沒有為人民的福祉盡心盡力，也毫無自省能力，更是與民主精神背道而馳，這樣的執政團隊和這樣的議會多數黨，欠高雄市民一個道歉。」

她最後也提到「會期結束不代表高雄不受監督，我們會繼續用各種方式努力。正義終將站在民主的一方，高雄的民主終會重現光芒，12月21日我們會讓大家看見高雄民主重新浩蕩，光復高雄下架市長！」

「時間對我們來說完全沒用！」

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