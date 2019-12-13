雲端最前線／張綱維遭詐騙不堪虧損？遠東航空無預警停飛

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繼復興航空停飛後，台灣航空業再丟震撼彈，遠航12日發出公告，本長期虧損，資金籌措困難，13日起停止營運，資遣千名員工，董事長張綱維失聯長達兩週後，也發出聲明，強調是因為資金週轉不靈，又遭到詐騙才會面臨倒閉，但因仍未現身，遭到限制出境，旅行業者損失慘重。《雲端最前線》13日邀請優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、台北市議員王欣儀、蔡英文競辦發言人顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲遠東航空,遠航停飛,松機遠航整備區13日仍有員工進出 。（圖／記者李毓康攝）

大選倒數，各大民調顯示韓國瑜與蔡英文的差距越來越大，前民進黨立委沈富雄更預言韓將大輸蔡英文250萬票，但現在網路出現另種版本，有人預估韓國瑜將翻盤，贏過蔡英文153萬票。

罷韓大遊行與挺韓大遊行將於21日在高雄登場，國民黨總統候選人韓國瑜呼籲，歡迎海內外的好朋友來高雄參加「挺韓遊行」，但絕不容許外縣市的人來參加「罷韓遊行」，並稱這些人戶籍明明不在高雄，卻為了政治總動員，根本是嚴重污辱高雄人的智慧。對此，臉書粉專「只是堵藍」創作新成語「瑜法不合」，還釋義高雄國的集會遊行法跟中華民國的憲法是不一樣，更舉例句「在高雄國你無法參加罷韓遊行，因為『瑜法不合』，高雄國不適用憲法。」國民黨總統候選人韓國瑜此呼籲，引發網友熱議！登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。