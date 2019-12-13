影／11月剛過驗收！廈門地鐵「突下陷崩塌」2車秒墜落…黃水猛灌月台畫面曝

▲廈門地鐵呂厝站地鐵路面坍塌，現場照片在微博瘋傳。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

廈門地鐵呂厝站12日晚間將近10點左右，突然發生路面崩塌下陷意外，導致行經此路段的2輛轎車當場墜落。據悉，事發地點已有交警實施管制，相關單位也正進行救援，現場並無受困和傷亡人員。有網友趕緊拍下月台遭到黃水灌入的畫面，更有駕駛驚恐地說，差點跟著轎車一同栽入坑洞裡。

綜合陸媒報導，呂厝地鐵站是廈門地鐵1、2號線的交匯處，其中2號線尚未開通，不過已於11月初完成驗收通過。在竣工驗收會上，多個部門組成的竣工驗收委員會一致認為，廈門地鐵2號線工程達到設計文件及標準，滿足城市軌道交通初期運營的要求，因此驗收通過；不料本月卻傳出崩塌事故。

▼路面下陷後，黃水瞬間灌入月台內。（左圖／翻攝自微博，右圖／網友提供）

從多名網友拍攝的影片可見，當水管爆裂造成路面塌陷後，月台車站就湧進大量黃色污水，水深甚至能夠淹過腳踝。相關單位指出，目前該段地鐵已經停止運行。受此事件影響，周邊住戶都出現短暫停水狀況，廈門水務集團對此表示，通過雙迴路的另外一邊管道供水，市區水壓已經逐步恢復。

塌陷的具體原因還有待釐清，2輛墜落轎車的車上人員都已自行安全離開，廈門市消防人員利用生命探測儀進入坍塌地勘測有無被困人員，判定無人受困和受傷，廈門市有關部門仍正全力搶救中。

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