　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

趁女主播喝醉「偷拍壞壞」...男傳群組炫耀！　她看到自己裸照才知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡,酒,酗酒。（圖／123RF）

▲性侵很多時候是認識的人所為。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

大陸廈門一名未滿20歲的張姓網路女主播輕信同鄉，一起去喝酒後不勝酒力，竟被王男帶到旅館發生關係，更拍下照片、影片。事後張女在網路上發現自己的正面裸照，氣得一狀告上警局。法院日前判決，張男犯下強姦罪、強制侮辱罪，被判有期徒刑四年六個月。

根據「同安檢察」消息，張女是「快手」平台主播，2018年某天受貴州老鄉王男邀約，一起到廈門市同安區一間酒吧喝酒。張女不疑有他赴約，和王男及其他4名男子一起喝洋酒和啤酒，之後醉到不醒人事。

王男接著帶張女到一間小旅館，趁她酒醉沒有意識之下發生性關係，更拍下大量不雅照、影片。張女隔天醒來雖然感覺怪怪的，但已經斷片沒有記憶，且王男不斷矢口否認，在沒有證據情況下，兩人就分開了，也沒有報警。

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲男子性侵後還拍照炫耀。示意圖／123RF）

在幾日之後，張女突然收到朋友傳來一張自己的正面裸照，詢問她是否為本人。張女這才確認，王男確實有鬼，經過一系列對質後，王男才承認趁張女喝醉沒有意識下，發生性關係，並拍攝了裸照、影片。

檢察官調查之後發現，王男不但拍攝清晰看見女子隱私部位的性愛影片，以及可正面辨識出身分的裸照，事後還上傳到微信群組向朋友炫耀，因此讓張女的不雅照被多人觀看。最終同安區法院做出判決，王男犯強姦罪判處有期徒刑三年二個月，犯強制侮辱罪判處有期徒刑二年，數罪並罰，決定執行有期徒刑四年六個月。

ET快訊
大胸網紅裸睡到一半驚醒！「脫光光撞見」持槍歹徒…被推上床崩潰
遠航官網無預警「暫停服務」　民航局：下午召開記者會
謝和弦認了偷吃直播主莉婭！「我對每個都很公平」證實婚變：永遠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

趁女主播喝醉「偷拍壞壞」...男傳群組炫耀！　她看到自己裸照才知

撰文提到「反送中」　張曉明：凸顯完善香港治理制度緊迫性

談「統一進程」　劉結一：會充分照顧台胞「利益和感情」

影／店員啃完羊肉「骨頭丟回鍋裡燉」…噁心行徑被踢爆店家急開除：拜託別起鬨！

女友邪笑「幫男友SPA」…他醒來氣炸當場分手！路人看傻：Do you speak English？

影／忍不住了！白衣哥車廂「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男瞥一眼無奈嘆氣…網笑炸

香港高院修禁制令：禁「起底」範圍擴大至「特務警察」

重慶貓咪咖啡廳飼養「小熊貓」…網怒PO：踡縮成一團！陸林業局：嚴肅追查

華聞快遞／前11月福建省追回醫保基金超3.6億元

正版輸慘了…日本無印良品遭「中國山寨」告侵權！判賠270萬+刪商標　網全傻

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

趁女主播喝醉「偷拍壞壞」...男傳群組炫耀！　她看到自己裸照才知

撰文提到「反送中」　張曉明：凸顯完善香港治理制度緊迫性

談「統一進程」　劉結一：會充分照顧台胞「利益和感情」

影／店員啃完羊肉「骨頭丟回鍋裡燉」…噁心行徑被踢爆店家急開除：拜託別起鬨！

女友邪笑「幫男友SPA」…他醒來氣炸當場分手！路人看傻：Do you speak English？

影／忍不住了！白衣哥車廂「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男瞥一眼無奈嘆氣…網笑炸

香港高院修禁制令：禁「起底」範圍擴大至「特務警察」

重慶貓咪咖啡廳飼養「小熊貓」…網怒PO：踡縮成一團！陸林業局：嚴肅追查

華聞快遞／前11月福建省追回醫保基金超3.6億元

正版輸慘了…日本無印良品遭「中國山寨」告侵權！判賠270萬+刪商標　網全傻

Husqvarna「NORDEN 901」概念成真！新古典冒險重機確定市售

英國大選「就像爛天氣」2領袖都有問題　美聯社：選民受夠了

大馬Google熱搜榜超驚喜！「這個詞」一舉奪冠　直接打敗《復仇者》薩諾斯

人頭協會暗助陸官員來台　內政部啟動「全面清查」

超美琵琶湖宛如電影場景！大阪近郊必去4景點　超大購物中心買到手軟

趁女主播喝醉「偷拍壞壞」...男傳群組炫耀！　她看到自己裸照才知

歐盟官員談話錄音曝光！打臉強生：脫歐貿易協商2021前完成「不切實際」

找尋車禍地點「通關密語」！黃黃東西的地方...茄萣警秒懂即刻救援

犯罪集團走私還詐領退稅金　「黑色經濟」獲利達數億美元

遭質疑角逐2024總統或黨主席　朱立倫酸：放眼2040比較快

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

日本無印良品被告侵權…中國山寨商標贏了

3歲娃每天看窗外發呆1hr！爸爸走近見「超聰明真相」

4項整形全失敗...她投訴卻被嗆「醜人多作怪」

高三生體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～」　網友笑瘋

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

叫車卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

少寫作業！兒子被父親帶去火車站「乞討」

女友只用一掌　27歲男內臟被打歪

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

更多熱門

相關新聞

報導牙醫歌手性侵　東森電視須賠5萬元確定

報導牙醫歌手性侵　東森電視須賠5萬元確定

牙醫歌手陳璟鋒（藝名陳以生）遭指控趁女友服用安眠藥時，以按摩棒性侵，還因用力過猛導致按摩棒斷裂、掉在膀胱內，檢方依照性侵、傷害等罪起訴。陳男性侵部分獲判無罪確定，但他不滿當時多家媒體對他做出報導，因此起訴求償。高等法院12日判決東森電視須賠償他5萬元確定。

鄰男性侵辯不舉　女童證詞令人心疼

鄰男性侵辯不舉　女童證詞令人心疼

噁父邀好友性侵12歲女兒數錢繳房租

噁父邀好友性侵12歲女兒數錢繳房租

渣男收500找網友性侵女友　下流對話全曝光

渣男收500找網友性侵女友　下流對話全曝光

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

關鍵字：

性侵撿屍喝醉廈門

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面