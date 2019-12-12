趁女主播喝醉「偷拍壞壞」...男傳群組炫耀！　她看到自己裸照才知





▲性侵很多時候是認識的人所為。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

大陸廈門一名未滿20歲的張姓網路女主播輕信同鄉，一起去喝酒後不勝酒力，竟被王男帶到旅館發生關係，更拍下照片、影片。事後張女在網路上發現自己的正面裸照，氣得一狀告上警局。法院日前判決，張男犯下強姦罪、強制侮辱罪，被判有期徒刑四年六個月。

根據「同安檢察」消息，張女是「快手」平台主播，2018年某天受貴州老鄉王男邀約，一起到廈門市同安區一間酒吧喝酒。張女不疑有他赴約，和王男及其他4名男子一起喝洋酒和啤酒，之後醉到不醒人事。

王男接著帶張女到一間小旅館，趁她酒醉沒有意識之下發生性關係，更拍下大量不雅照、影片。張女隔天醒來雖然感覺怪怪的，但已經斷片沒有記憶，且王男不斷矢口否認，在沒有證據情況下，兩人就分開了，也沒有報警。

▲男子性侵後還拍照炫耀。（示意圖／123RF）

在幾日之後，張女突然收到朋友傳來一張自己的正面裸照，詢問她是否為本人。張女這才確認，王男確實有鬼，經過一系列對質後，王男才承認趁張女喝醉沒有意識下，發生性關係，並拍攝了裸照、影片。

檢察官調查之後發現，王男不但拍攝清晰看見女子隱私部位的性愛影片，以及可正面辨識出身分的裸照，事後還上傳到微信群組向朋友炫耀，因此讓張女的不雅照被多人觀看。最終同安區法院做出判決，王男犯強姦罪判處有期徒刑三年二個月，犯強制侮辱罪判處有期徒刑二年，數罪並罰，決定執行有期徒刑四年六個月。