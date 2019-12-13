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20歲起簽約廈門隊　「圍棋女神」黑嘉嘉征戰大陸職業賽

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▲▼黑嘉嘉赴日參加世界賽奪獎金300萬日幣。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

▲黑嘉嘉積極參與世界級圍棋賽事。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

記者陳政錄／上海報導

混血「圍棋女神」黑嘉嘉在澳洲出生，4歲搬回台灣居住，學棋後積極參與國際賽事，並於14歲時在大陸參加定段賽，正式取得職業棋士資格。黑嘉嘉表示，大陸有許多優秀的圍棋選手，賽事也非常多，對自我學習、棋力提升非常有幫助。光2019年，她到大陸參加的世界賽、交流賽及相關活動就有十餘場之多。

黑嘉嘉12日赴上海，出席代言手遊直播活動，她在出席活動前，向兩岸媒體分享征戰大陸職業棋壇的點滴。黑嘉嘉表示，自己的圍棋啟蒙是6歲時，在台灣和姐姐一起去上圍棋課，「剛好老師正在教吃子，如何把棋子吃掉，我就覺得非常感興趣」，後來越學越深，著迷於圍棋的各種變化之中。

▲▼「圍棋女神」黑嘉嘉。（圖／記者陳政錄攝）

▲「圍棋女神」黑嘉嘉。（圖／記者陳政錄攝）

在這之後，10多歲的黑嘉嘉積極征戰各個國際賽事，包括日本世界業餘混雙大賽、西班牙世界青少年錦標賽等，並在網路自學後，認識和拜師大陸棋手，以致她先後於2007、2008年在大陸武漢、杭州參加定段賽，正式成為初段職業棋士，成為她闖蕩大陸職業棋壇的開端。

黑嘉嘉在回答媒體提問時說到，大陸上個月甫推出的「對台26條」措施中，有一項政策就是協助台灣的運動員或棋手，參與大陸的聯賽、職業賽事等，對想到大陸發展的選手來說，是一個很好的機會。

以她自己為例，在2014年加盟廈門觀音山圍棋隊，代表廈門參加大陸職業女子甲級聯賽，可以說先實現了台灣選手以「內援身分」，參與大陸職業賽。

▲▼黑嘉嘉歷經為期七天四場激烈賽事。（圖／種子音樂提供）

▲黑嘉嘉（右）歷經為期七天四場激烈賽事，獲得台灣第五屆「女子圍棋最強戰」冠軍。（圖／種子音樂提供）

黑嘉嘉進一步表示，兩岸棋手常有交流，大陸圍棋界一直人才輩出，許多「00後」都很厲害，且一年平均舉辦50場高水準賽事，擁有很好的舞台和鍛鍊機會，對自我提升幫助很大，因此她明年也將繼續代表廈門出賽。

今年獲得台灣第五屆「女子圍棋最強戰」冠軍的黑嘉嘉也提到，2010年自己就曾和台灣棋手，一同參加過廣州亞運，如果2020年能參加杭州亞運，「會覺得非常開心。」目前，雖黑嘉嘉於2016年簽約種子音樂，跨足演藝圈，但她在時間安排上仍以圍棋優先，每天平均花三小時以上練習棋藝。

「還好現在手機APP很方便，可以隨時練習、研究棋譜和汲取新知。」在訪問過程中，黑嘉嘉拿出手機向記者演示平時練習情況，她盯著棋譜時而眉頭深鎖，時而抿嘴微笑，一舉一動都吸引眾人目光。

▲▼「圍棋女神」黑嘉嘉。（圖／記者陳政錄攝）

▲黑嘉嘉用手機練習圍棋。（圖／記者陳政錄攝）

黑嘉嘉說，圍棋對她人生中對大的影響，是讓她在面對事情的時候，可以更加冷靜的思考，不會衝動。「因為在下棋的時候，就是一個不斷思考的過程，所以我在人生中面對很多問題的時候，也是可以冷靜下來好好的思考，比較不容易跟別人吵架。」

▼黑嘉嘉。

▲▼「圍棋女神」黑嘉嘉。（圖／記者陳政錄攝）

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