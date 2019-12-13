影／「千年一遇」圍棋正妹跨足演藝　黑嘉嘉自曝偶像也是女神

記者陳政錄／上海報導

「圍棋女神」黑嘉嘉先前赴日本比賽，因專注模樣被拍下爆紅，被封為「千年一遇」正妹。對此，她在受訪時坦言有點害羞，而且從小就被母親教育「內在比外在重要」，因此，儘管近年開始踏足演藝圈、接代言，更考慮出單曲，但黑嘉嘉也透露，想像自己最喜歡的偶像林依晨看齊，出道後能完美的學習、事業兩相顧。

▲「圍棋女神」黑嘉嘉。（圖／記者陳政錄攝）

黑嘉嘉父親是澳洲人，母親來自台灣，有著白皙皮膚和清亮大眼，自10多歲出道以來，就有「台灣最美女棋士」的稱號。記憶力超強的她，不只外表亮眼，棋力也不馬虎，現在是職業七段的圍棋手，更於今年拿下日本扇興杯(SENKO CUP)世界女子圍棋最強戰季軍、第五屆台灣「女子圍棋最強戰」冠軍。

美貌與智慧並存的黑嘉嘉，吸引經紀公司找上門，在以圍棋為重、不影響比賽的條件下，於2016年簽約種子音樂，逐步踏入演藝圈，現階段以廣告代言為主，未來也考慮過唱歌，或參與戲劇演出的機會。

▲黑嘉嘉在上海出席手遊活動。（圖／種子音樂提供）

以本次上海行為例，黑嘉嘉是專程來出席大陸手遊「陰陽師：百聞牌」直播活動。她提到，AI技術和科技發展下，日常的訓練模式也發生改變，現在她不用特別到棋院，用手機APP，就可在外練習，讓平時四處奔波的她，能善用零碎時間，觀看圍棋比賽、研究棋譜等。

聽聞海內外網友對自己外貌的評價，黑嘉嘉回答時略顯害羞，她表示，「其實媽媽從小就教育我跟姐姐，內在比外在重要」，所以她更注重自己的內在，也就是要充實自己。黑嘉嘉提到，閒暇時喜歡看書、學習新的東西，近年更迷上極限運動，曾經在廈門玩過高空彈跳，算是給自己一些新的嘗試、新的挑戰。

▲黑嘉嘉曾因赴日比賽爆紅，接受東京電視台專訪。（圖／種子提供）

黑嘉嘉向《ETtoday新聞雲》記者透露，自己最喜歡的偶像是林依晨，因為她不只有才華，剛出道時還能學業、事業兩相顧，對現階段圍棋為主、演藝為輔的她是很大的啟發。

對於未來發展，黑嘉嘉也抱著憧憬，她說，做一些自己從來沒有做過、從來沒有想過的事情，感覺還蠻開心的，「目前，會先以拍攝廣告、接代言、參加活動為主，而後再發展一些新的可能。」



▼「圍棋女神」黑嘉嘉在出席上海活動前，與兩岸媒體交流。

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