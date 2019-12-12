影／忍不住了！白衣哥車廂「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男瞥一眼無奈嘆氣…網笑炸

▲情侶舌吻太激烈，讓鄰座客人好尷尬。（圖／翻攝自巴打絲打 00九吹專區）

記者朱世凱／綜合報導

不少熱戀中的情侶常常在公共場合放閃，有時還會太投入而忘記周遭有人在看。香港地鐵近日就上演一對情侶的激吻伸舌秀，只見穿著白衣的男子不僅用手緊勾穿米色衣服的棉花糖女子，還大方張開嘴巴接受對方的舌吻攻勢；坐在鄰座的男子得知身旁小倆口不斷秀恩愛，只能無奈往左一瞥並嘆口氣。過程被拍下上傳後，讓不少網友笑翻直呼「真的有夠激烈！」

一名香港網友近日在臉書社團「巴打絲打00九吹專區」分享閃瞎眾人的影片，畫面顯示，穿白衣的男子與穿米色衣服的女性坐在地鐵車廂中，兩人除了用手交纏以示恩愛外，還將雙脣張開交換彼此唾沫。過程中，白衣男不斷睜開眼睛深情望向對方，女子則是盡情將舌頭鑽入愛人的嘴裡。

▼黃衣男無奈一瞥後嘆氣，過程全被錄下。（圖／翻攝自巴打絲打 00九吹專區）

過沒多久，白衣男便不斷舔舐棉花糖女子的下唇，吻到激動之處，頭部還不斷前後搖擺，好似嬰兒吸著奶嘴一般。坐在右側的黃衣男子或許是聽到鄰座不斷發出吸吮聲，便悄悄往左一瞥，見到情侶猛烈的戰況後就嘆了一口氣表達無奈。情侶熱吻38秒的過程被錄下上傳後，立刻引來大批網友議論。

有人回應，「有那麼渴嗎？」、「是沒錢開房啊？我給你400（港幣），快點離開！」、「拜託回家再戰，這畫面沒有很舒服...」、「男生還不斷用浪漫眼神看愛人，果然幸福」、「不知道為什麼很像麻雀媽媽在餵小孩的感覺」、「嘔，要吐了」、「車廂禁止飲食！」、「親完應該嘴唇都腫了」；但也有人說，「人家恩愛關你們什麼事？」、「忌妒嗎？這些酸民們」、「是真愛」、「希望你們不要放生彼此」。