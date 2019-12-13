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張善政歧視蔡英文「沒生小孩」　高嘉瑜批沒格調：染上韓國瑜病毒

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記者蔣婕妤／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日稱，「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心。」言論一出挨批是歧視單身族及女性。民進黨立委候選人高嘉瑜13日受訪時痛批張善政失言，酸他是不是染上「韓國瑜病毒」。

▲吳怡農、高嘉瑜拜票前聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農、高嘉瑜拜票前聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

面對張善政歧視言論，總統蔡英文透過臉書反擊，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」她反問，「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」

蔡英文表示，其實女性並不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然，時代在進步，台灣在進步，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，也都不會減損我們想為下一代做事的心。

高嘉瑜13日和同黨立委候選人吳怡農聯合站路口拜票。針對張善政說法，她批評，過去大家都認為張善政應該是一個執著在政見的候選人，「沒想到跟韓國瑜搭配後，也染上韓國瑜病毒，開始荒腔走板，說一些沒格調的批評。」

高嘉瑜強調，這樣對國家的政策沒有幫助，希望國民黨拿出實質政見，跟總統蔡英文辯論，認真思考如何讓年輕人敢婚敢生，如此一來才有意義。

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