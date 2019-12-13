批張善政「邏輯不正確」　黃暐瀚：不要去攻擊蔡英文有沒有生小孩

▲蔡英文、張善政。（圖／ETtoday攝影中心）



記者呂欣玫／綜合報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日提到，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。對此，資深媒體人黃暐瀚13日表示，因為沒有生小孩所以不會愛小孩的邏輯是不正確的，不用去攻擊對手誰有生小孩、誰沒生小孩。

張善政遭綠營抨擊性別歧視，他13日受訪時重述三遍談話原文，強調他是在呼籲蔡英文體會已經懷胎卻沒有健保的新住民婦女，痛批網路上斷章取義已經到霸凌地步。

張善政說，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

對此，黃暐瀚表示，因為沒有生小孩所以不會愛小孩的邏輯是不正確的，張善政今天想表達的不是這個重點，他想講的是真正有生過小孩的人那一種心情非常的直接，會懂為什麼懷孕6個月的外配可以拿健保。

黃暐瀚認為，張善政好好去論述自己那一塊，不要去攻擊蔡英文，也可以得到蠻多認同，「不用去攻擊別人或你的對手誰有生小孩、誰沒生小孩，有生小孩但不愛小孩的比比皆是，沒生小孩卻很愛小孩的也大有人在。」

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