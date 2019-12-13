揭韓國瑜選總統原因　柯文哲：要落跑！陳菊負債3000億

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲13日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時表示，前高雄市長陳菊欠債3000億，「這也是韓國瑜選總統重要原因，要落跑」。

柯文哲表示，這次選立委，民眾黨有三個主軸，財政紀律、國家治理與公開透明，財政紀律還是最大的特色，財政紀律是一個理念，不會債留子孫，台北市做每一個政策非常嚴謹。

柯文哲指出，中央最有名就是印花稅，行政院長蘇貞昌說要取消，取消當然是很好，問題是台北市一年就少掉49億，而他最氣的是，去年時任行政院長的賴清德說要讓公務人員加薪3％，下一句是錢你自己籌，台北市很節儉，財源有控制，今年就接到監察院的糾正文。

柯文哲直言，該糾正文說台北市人事增加太多，「我看到監察院的公文就三條線，我心裡面OOXX，拜託！你說要加薪，然後錢叫我自己籌，然後再給我公文說你那個人事費增加太多」。

柯文哲認為，財政紀律是價值觀，不因短期利益犧牲長期利益，不因為政黨利益犧牲國家利益，不因少數人利益犧牲多數利益，有人問他為什麼跟陳菊關係不好，但他只是講實話，怎麼欠債3000億，結果他們說不要管別人的事。

柯文哲指出，這也是韓國瑜選總統重要原因，要「落跑」，自己是實際執政過的人所以知道，他當台北市長第一年，一年的利息是29億，後來還570億，現在才降到7億多，這是經過財政重組的，像是債券就先還，就是利息高的先還，利息低的後還，台北市才1400多億的時候，利息就29億元了。

柯文哲提到，很想問高雄現在利息一年要多少，「我猜吼，數字一出來，大家就Shock（驚訝），因為借錢最可怕是，借錢要還錢就算了，還要還利息」。