華聞快遞／福州設立「台胞權益保障檢察官工作室」

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福州設立「台胞權益保障檢察官工作室」

為創新台胞協調工作機制，完善司法保障，福州市人民檢察院會同福州市台港澳辦，在福州市台胞權益保障中心設立台胞權益保障檢察官工作室。11日，工作室正式揭牌。（新華網）

《貴州》貴州下達中央財政專項資金7億元改造城鎮老舊小區

貴州省財政廳表示，根據《中央財政城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法》和《財政部住房城鄉建設部關於下達2019年中央財政城鎮保障性安居工程專項資金用於城鎮老舊小區改造的通知》等相關文件要求，近日貴州省下達2019年中央財政城鎮保障性安居工程專項資金近7億元，用於改造城鎮老舊小區。（中新社）

《福建》首屆福建「商博會」開幕 預計成交額超500億元

首屆福建商圈（步行街）博覽會暨消費品採購會12日在福州市開幕，進一步幫助福建消費轉型升級。透過線上線下聯動、商圈促銷活動，以及系列專場採購對接會等，預計簽約項目300個以上、達成超過500億元（人民幣）的成交額。（中新社）

《上海》上海浦東打造金融科技中心核心承載區

「2019中國金融科技上海高峰論壇」透露，浦東正全力打造上海金融科技中心核心承載區，在打造金融科技產業集群、優化金融科技空間佈局、金融科技人才集聚等方面下功夫。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

《四川》成都頒布意見發展和規範住房租賃市場

成都市近日頒布《關於進一步發展和規範住房租賃市場的意見》，內容指出要培育市場主體，大力發展住房租賃行業。支持住房租賃企業多渠道籌集房源，鼓勵住房租賃企業通過兼併重組、資本合作等方式做大做強，提高自持租賃住房比例，不斷提升規模化、專業化水平。（新華網）

《寧夏》寧夏90%以上政務服務事項實現「網上辦」

寧夏回族自治區政府指出，寧夏今年持續深化「放管服」改革，目前全區90%以上政務服務事項已實現「網上辦」，其中80%的事項可以「不見面」審批辦理。（新華網）

《重慶》今年前10月重慶固定資產投資增長5.5%

重慶市發展改革委指出，今年1至10月，重慶固定資產投資較去年同期增長5.5%，高於全中國平均水平0.3個百分點。其中，工業投資同比增長7%，高於全國3.5個百分點；房地產投資同比增長5.8%，運行在合理區間。（中新社）

《北京》11月份北京CPI同比上漲3.2% 豬肉價格漲幅明顯回落

今年11月份，北京市居民消費價格總水平同比上漲3.2%。其中，一直處於高位的豬肉價格的漲幅比上月回落14.3個百分點。 （中新社）

▼北京市。（圖／CFP）