華聞快遞／前11月福建省追回醫保基金超3.6億元

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》前11月福建省追回醫保基金超3.6億元

福建省被列入大陸全國醫保基金監管方式創新試點省以來，通過建立醫療保障信用體系等方式，提高醫保基金監管的有效性，前11個月，全省共追回醫保基金36109.46萬元（人民幣，下同），查處參保人違規427人。（福建日報）

《浙江》11月浙江CPI同比上漲3.9%

根據大陸國家統計局浙江調查總隊獲悉，今年11月，浙江居民消費價格同比上漲3.9%，環比上漲0.1%。11月食品煙酒價格同比上漲11.2%。其中，尤以畜肉類價格漲幅最高，達到62.6%，豬肉價格上漲78.5%。（浙江日報）

《貴州》貴州駐深招商吸引38家企業赴黔考察

貴州省產業招商工作隊駐深圳開展招商工作取得階段性進展，截至目前，共計拜訪了76家商協會，走訪包括500強企業在內的451家企業，梳理出對貴州有投資意向企業167家，其中，有38家企業已赴黔考察；簽訂戰略協議1家，簽訂服務業招商協議1家，簽訂市場化招商合作協議1家，簽訂投資協議的企業3家。（貴州日報）

《廣東》11月廣東CPI漲幅收窄

根據大陸國家統計局廣東調查總隊發佈廣東CPI、PPI數據顯示，11月，廣東居民消費價格指數（CPI）同比上漲5.3%，環比上漲0.2%，環比漲幅呈收窄態勢；1—11月累計上漲3.2%。同期，廣東工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降1.1%，環比持平。（南方日報）

▲廣東省。（圖／CFP）

《遼寧》大連裙帶菜年銷售收入15億元

大連市一直是大陸全國最大的裙帶菜生產基地，近年來，多家生產企業通過精深加工研發新產品，積極抱團開拓歐美和國內市場，改變了過去裙帶菜一直依賴日本市場的局面，目前年銷售收入已達15億元。（遼寧日報）

《寧夏》寧夏奶牛生產性能測定（DHI）場平均單產突破10噸

根據寧夏回族自治區農業農村廳獲悉，據中國奶牛數據中心數據顯示，寧夏奶牛DHI測定覆蓋率22%，居全國第三，日產奶量和305天產奶量分別比大陸全國平均高3.98公斤和1200公斤。（中新社）

《廣西》廣西著力解決沿海林木循環經濟產業園項目用地需求

廣西浦北縣自然資源局10日向廣西自治區自然資源廳提交30.67公頃用地指標申請，用以解決該縣林木循環經濟產業園的項目用地需求，打造形成廣西沿海最大的木材加工基地。據介紹，背靠北部灣近海的浦北縣林木資源豐富，全縣商品林面積逾10萬公頃。（中新社）

《北京》大陸前三季度訊息消費規模近4萬億元

數據顯示，2019年，大陸訊息消費規模持續擴大，前三季度規模近4萬億元。大數據、人工智慧、雲計算等新一代訊息技術以更快的速度全面融入消費的各個領域。隨著數字化、網路化、智能化進程不斷加速，培育出諸多新業態，推動訊息消費需求加速釋放。（人民日報）

▼北京市。（圖／CFP）