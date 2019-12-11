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華聞快遞／甘肅新加坡拓寬合作領域 「新通道」

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▲▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

▲甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

《甘肅》甘肅新加坡拓寬合作領域 「新通道」

甘肅省副省長張世珍介紹說，早在30年前，甘肅就與新加坡開展了有關項目合作，在「一帶一路」倡議推動下，兩地合作在投資貿易、技術研發、人文交流、學術互訪等取得進展，無線充電、中空纖維等先進技術先後落地甘肅實現轉移轉化。（中新社）

《青海》青海特色產業招商　推介「高原名片」

此次推介會主打唐卡、冬蟲夏草、藏式氆氌、氂牛肉等青海高原特色產品，以及青海的區位、交通、生態、政策等優勢。中共黃南州委書記王振昌10日表示，「我們希望通過舉辦特色產業招商推介會，藉助深圳這座國際大舞臺，努力實現與全國甚至全世界的對話和接軌。」（中新社）

《西藏》西藏高海拔年度畜產品展銷會現羌塘風情

10日傍晚，西藏那曲市雙湖縣巴嶺鄉黨委副書記旺色達瓦表示，他預計今年的銷售額將突破40萬元。那曲市位於西藏北部，平均海拔超過4500米，是中國五大牧區之一。10日展銷會開幕式上，那曲市委副書記王亞東稱，每年12月，那曲會定期舉行集中的畜產品展銷會，以擴大牧民畜產品銷售渠道。（中新社）

《廣東》廣東肉價漲幅收窄　果蔬價格也在回落

11月份廣東CPI環比（與上月相比）上漲0.2%，漲幅比上月收窄0.8個百分點。食品價格上漲1.3%，漲幅比10月份縮小2.2個百分點。其中，豬肉價格上漲5.4%，漲幅回落。（羊城晚報）

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《吉林》吉林打造百億級非金屬產業園區

根據首屆吉林市陶瓷產業發展和高端人才論壇，當地將建設非金屬新材料產業園區，涉及陶瓷小鎮旅游觀光區、耐火材料、陶瓷材料等7大功能區，非金屬新材料產業園區位於吉林市龍潭區。（中新社）

《遼寧》全省今年建成村內道路6518公里

遼寧省已提前並超額完成全年「一事一議」村內道路建設任務，截至10月30日，共完成6518公里村內道路建設，超計劃1018公里，超額完成18.5%。（遼寧日報）

《江蘇》11月江蘇CPI上漲4.8%

今年11月，江蘇省居民消費價格同比上漲4.8%，漲幅較上月擴大0.7個百分點。1至11月，全省居民消費價格比去年同期上漲3.0%。就同比而言，11月食品煙酒價格上漲14.4%，影響居民消費價格指數上升3.99個百分點，依舊是拉動CPI上漲的主導因素。其中，豬肉價格上漲110.4%，拉動CPI上升2.49個百分點。（新華日報）

《四川》四川省2019年企業工資指導線出爐

9日四川省發佈2019年企業工資指導線，根據該省經濟社會發展和企業職工工資狀況，經大陸國家人社部審核和省政府批准，四川省2019年企業工資指導線基準線為7.5%；上線（預警線）為11%；下線為3%。（四川日報）

▼四川省。（圖／CFP）

▲▼四川省。（圖／CFP）

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