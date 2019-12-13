華聞快遞／廣州計劃年底推出共有產權房政策

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣州計劃年底推出共有產權房政策

廣州市住房保障辦12日在發布會上透露，力爭年底出台共有產權住房政策。廣州市住房保障辦副主任陳桓軍表示，在出台人才公寓管理辦法的基礎上，研究探索共有產權住房的相關政策。（中新社）

《福建》福建-馬來西亞經貿合作推介會在福州舉辦

馬來西亞是福建在東盟的第四大貿易夥伴，是福建在東盟的第三大外資來源國和第二大投資目的地。統計數據顯示，馬來西亞在福建投資項目622個，實際到資16.5億美元；福建經備案對馬來西亞投資項目53個，投資總額9.5億美元。（中新社）

《陝西》陝西實施「節水優先」戰略 促民眾提升節水理念

據統計，陝西多年平均水資源總量僅為423.3億立方米，居大陸全國第19位，全省人均水資源量為1125立方米，約佔大陸全國平均水平的一半，是大陸全國水資源最緊缺的省份之一，關中地區作為該省人口密集區，人均水資源量只有349立方米，僅為全國平均水平的1/6。（中新社）

《福建》閩台婚慶產業峰會暨兩岸婚宴大賽舉辦

2019閩台婚慶產業峰會暨第一屆兩岸婚宴大賽11日在福州舉辦，來自兩岸的逾百名業內人士參加活動。 活動以「幸福兩岸·共創未來」為主題，並圍繞「閩台婚宴的淵源傳統、文化內涵、異同演變」、「中華婚宴禮儀文化的交流」、「閩菜、台菜如何走出去」等議題展開交流研論。（福建日報）

▲福建省。（圖／CFP）

《重慶》今年前10月重慶固定資產投資增長5.5%

今年1至10月，重慶固定資產投資較去年同期增長5.5%，高於大陸全國平均水平0.3個百分點。其中，工業投資同比增長7%，高於大陸全國3.5個百分點；房地產投資同比增長5.8%，運行在合理區間。（重慶日報）

《重慶》今年前11月重慶外貿進出口增長10.6%

重慶海關12日發佈消息，今年前11月，重慶外貿進出口總值5253.6億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長10.6%，高出大陸全國整體增速8.2個百分點。其中，出口3380.1億元，增長10.3%；進口1873.5億元，增長11.1%。（重慶日報）

《江蘇》鹽城服務業助力大豐高質量發展

鹽城市大豐區加快構建以供給側結構性改革為主線、創新轉型升級為導向、現代服務業為支撐的現代產業體系，進一步增強現代服務業對經濟增長的支撐力，1至10月，大豐區規模以上服務業企業實現營收83.85億元，同比增長30.3%。（新華日報）

《北京》大陸商務部：前11月實際使用外資8459.4億元 同比增6%

據大陸商務部網站，商務部外資司負責人近日在談及2019年1至11月全國吸收外資情況時表示，實際使用外資保持穩定增長，2019年1-11月，全國新設立外商投資企業36747家，實際使用外資8459.4億元人民幣，同比增長6.0%。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）