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華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲浙江寧波江北區產業融合引領鄉村振興。（圖／翻攝自中新網）

《湖南》：長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」 佈設全球推介會路線圖

2021長沙國際工程機械展覽會組委會11日在印度舉辦全球首場記者會，宣佈該展會將於2021年5月19日至22日在長沙國際會展中心舉行。（中新網）

《浙江》：浙江寧波江北區產業融合引領鄉村振興

作為浙江省寧波市唯一的大陸農村產業融合示範區，在近郊、近山、近水的天然優勢前，寧波市江北區不斷探索踐行綠色發展理念，走出了一條「城鄉融合、產業融合」的鄉村振興新路子。（經濟日報）

《北京》：北京通過管家式服務等方式 吸引跨國旅遊企業總部入駐

北京要通過管家式服務、定制服務包等方式吸引國際知名文化旅遊企業、跨國旅遊企業總部入駐北京，推出一批細分領域頭部企業、行業標桿示範企業等。（中新社）

《甘肅》：新加坡與甘肅經貿合作30年：「合作之芽」綻放「共贏之花」

新加坡通商中國主席李奕賢表示，兩地因「新通道」的啟動而興起，因高層互訪而推向高峰，「新加坡對甘肅的總投資額在2018年就翻了3倍，這顯示著新加坡企業正在迅速加深對甘肅省的了解，並解鎖甘肅作為西北部重要樞紐的潛力。」（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲「2019成都•職業技能邀請賽」開賽。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：海南全球動植物種質資源引進中轉基地海關監管方案出台

海口海關11日對外發佈，為支持海南全球動植物種質資源引進中轉基地建設，海關總署近日印發《全球動植物種質資源引進中轉基地海關監管方案（試行）》，這是海關總署支援海南自貿區（港）建設的又一具體舉措。（中新網）

《四川》：「2019成都•職業技能邀請賽」開賽 1042名技術人才同台競技

「2019成都•職業技能邀請賽」11日在成都開賽，來自大陸66個城市的1042名優秀技能人才齊聚成都，開展為期3天的同台競技。（中新網）

《北京》：商業航太產業聯盟在北京成立 打造商業航太資源聚合平台

商業航太產業聯盟啟動大會11日在北京舉行。由中國航太基金會、中國華騰工業有限公司、中國長城工業集團有限公司、中國科學院控股有限公司等6家單位聯合發起的商業航太產業聯盟正式成立。（中新網）

《廣東》：珠澳科創企業在橫琴加速成長

一家集新材料、晶片設計與製備、封測及光模組開發、製造於一體的技術創新型企業11日在珠海市橫琴新區揭牌。隨著粵港澳大灣區建設推進，科創企業在橫琴加速成長，意味著歷經10年開發的橫琴，正從「起步發展打基礎」階段邁向「內容充實求發展」階段。（新華網）

▼新加坡與甘肅經貿合作30年。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
南山代理董座尹崇堯人事案駁回　金管會要求重找新人選
直播／遠航無預警宣布12/13停業　民航局召開記者會說明
「不負責任！」合庫怒斥遠航　放貸「曝險」22億元急尋張綱維出
遠航停業早有跡象！知情人士爆：董事長張綱維2周前就失聯
韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬贍養費卻「愛上自家空姐
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