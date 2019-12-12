「中國大陸走到大門口了！」葉菊蘭力挺吳怡農：讓台灣自由民主得到延續

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農12日一早在總統府資政、鄭南榕遺孀葉菊蘭力挺下，於捷運中山國中站路口拜票。葉菊蘭表示，看到吳怡農站出來很欣慰，呼籲選民支持吳怡農，讓台灣的自由民主得到延續。

特別站出來力挺吳怡農，葉菊蘭表示，看到他站出來非常欣慰，台灣的民主自由很不容易，如今面對來自中國大陸的巨大威脅，看到香港，台灣很憂慮，「中國已經走到大門口了！」

葉菊蘭說，怎麼捍衛台灣，讓台灣的自由民主得到永續、沒有任何的恐懼，自己這一代過去做了一些事情，過去面對的是威權國民黨，年輕一代面對的則是霸權的中國大陸。年輕人願意站出來，讓台灣民主自由得到延續，「我們會稍微放一點心」。

葉菊蘭說，「呼籲所有在威權時代，身受其苦的老一輩的人，還有恐懼失去自由民主的人站出來支持吳怡農，他提出來的非常多的政策，值得我們支持。」

得到葉菊蘭力挺，吳怡農說自己很感激，「她是我非常尊重敬仰的前輩，昨天是美麗島事件四十周年，今天有菊姐、前天有花媽，四十年來推動台灣民主發展的前輩站在一起努力，意義非常重要，四十年前面對威權挑戰，今天面對鞏固民主、對抗中國大陸新的挑戰，請給我們機會，代表大家進入國會，做好這個世代的工作。」





▲葉菊蘭站台吳怡農。（圖／記者蔣婕妤攝）