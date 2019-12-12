「我累了！」　謝長廷：做外交辛苦還要處理謀殺人格謠言

▲張善政、謝長廷。（合成照／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

駐日代表謝長廷12日在臉書表示，針對國民黨副總統候選人張善政說立法院要他回來報告而他不理會，他要張善政舉出要他回來的具體日期一事，張善政卻說「謝長廷的話不重要」、「不要理他」，並由辦公室發言人接棒說「謝長廷從關西機場事件發生到現在，一直沒有回來向國人説明」就是不對，這讓他感嘆「唉，這也是造謠」、「話都你在說，我累了！」。

謝長廷表示，首先說明張善政說他沒向國人說明一事，今年二月，新黨仉桂美和國民黨江綺雯二位監察委員有立案調查，收到通知後，他也尊重制度，回台灣赴監察院接受數小時的盤問，舉凡他的通聯紀錄、他知否有檢討報告存在？代表處的機房有無故障？大阪辦事處長蘇啓誠去世當晚打電話給他談些什麼？談多久？大阪辦事處和東京代表處的關係如何？問題都深入細節，他詳盡説明。

謝長廷想問，難道這不算回台説明，要在立法院吵的臉紅耳赤才算説明？何況立法院並沒有通知他，他又如何請假回來？到何處報告？要推開警衛衝進立法院報告，還是上街頭拿麥克風演說？

謝長廷認為，立委如真心希望他回來，為什麼提案後，毫無通知或追蹤關心？要等到選舉才又想起，上述二位監委不就是代表國人在調查？在聽他說明？「她們的政黨背景對我不友善，應該不致包庇我吧！？調查報告媒體登那麼大，為什麼張先生不承認監察院調查，而造謠説我沒有回台灣對國人説明？」

至於張善政說「謝長廷的話不重要」、「不必理他」，謝長廷質疑，「那真的奇怪呢？張先生三番兩次上我臉書挑戰，還召開記者會迫不急待的催我快説明，等我基於尊重，鄭重回答了，又突然説謝長廷的話不重要」。

謝長廷還說，既然他的話不重要，為什麼要他出面說明？「話都你在講，莊孝維嗎？要知道在日本為台灣做外交也很辛苦，每天忙碌到夜晚，還要應處理各種謀殺人格的謠言，加上這種顚三倒四的整人遊戲。累了」。

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