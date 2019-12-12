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高雄觀光亮了！韓國瑜：2019上半年住宿成長六都第一

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▲▼ 韓國瑜宣布高雄住宿成長率是六都第一。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜宣布高雄住宿成長率是六都第一。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜參選總統以來，挨批落跑市長、背棄讓高雄發大財的承諾。他11日在臉書宣布「高雄，貨出去了」，MOU訂單讓高雄前10月農產品出口額6.3億元，激增191%；他12日在臉書再宣布「高雄，觀光亮了！」

韓國瑜表示，「高雄，觀光亮了！」特色觀光、玩轉高雄，上半年來住宿的國內外旅客高達485萬人次，成長21%，六都第一。

從韓國瑜拿出交通部觀光局台灣旅宿網的數據可以看出，高雄市在2019年上半年住宿人次高達458萬7781人，成長率21.06％，名列六都第一；新北市住宿人次達245萬1314人，成長率17.95％，位居第二；台南市住宿人次為187萬5096人，成長率14.07％，排名第三。

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