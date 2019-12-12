韓國瑜54場造勢談同志惹火四叉貓　「椅子精算師」每場必到！

記者黃翊婷／綜合報導

有椅子精算師之稱的網紅「四叉貓」劉宇，幾乎每場韓國瑜的造勢活動現場都會看到他的身影；對此，他昨日（11日）在臉書PO文解釋，之所以會這麼做是因為不滿韓陣營抹黑同性戀族群，雖然不確定這樣的行動是否能撼動選情，「但只要惹到我，我就會繼續做下去」。

▲韓粉手舉國旗參加造勢活動。圖為韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

劉宇在文中提到，自己至今已經參加54場韓國瑜的造勢活動，幾乎只要一到暖場時間，主持人就會提到愛滋病、肛交、不送小孩出國就會變成同性戀等話，讓「親耳」聽到的他很不舒服，「韓陣營的場想罵蔡政府我不管，但是連同性戀族群一起罵我就不能忍了。」

不過，劉宇也坦言，自己只是個平凡人，沒有能力與韓陣營鬥，所以選擇用自己的方式戳破對方的信心，那就是到現場拍照、分析資料，透過計算椅子來估計到場人數，以前幾天的新竹造勢場合為例，主辦單位租了一萬張椅子，卻只擺出5100張，流動廁所也只有6座，現場雖然有大約4000人，但大部分都是在最後一小時才湧入。

▲韓陣營造勢活動的人數一直以來都是外界關注的焦點之一。

劉宇認為，現場資料看似不重要，其實仔細研究就能看出「敵方」的策略和心理，新竹的造勢場合流動廁所數量明顯不對勁，以往同樣等級的造勢活動廁所會多出2到3倍，也就是說，或許韓陣營的人也很明白，現在根本不會有這麼多人到場，「我不知道我做這些事能不能撼動韓國瑜的選情，但只要惹到我，我就會繼續做下去。」

這篇文章PO出將近一天已經獲得5800多名網友按讚，大家也紛紛留言力挺劉宇，「辛苦你！讓我們看到、聽到媒體絕對不會報導的事，加油」、「根本比鋼鐵韓粉還要全勤」、「參加54場真的好猛」、「佩服你的毅力」。