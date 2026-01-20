　
社會 社會焦點 保障人權

獄中完婚卻被放生！婚後1年等不到妻探視...在監夫心寒提告恢單

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲獄中完婚成空殼婚姻，妻婚後失聯，他忍痛訴請離婚。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

一場在獄中完成的婚姻，最後卻無聲告終！1名男子在服刑期間，仍選擇與心愛的女子登記結婚，盼能以婚姻為彼此撐起未來，然而婚後近1年，太太始終未曾前往監所探視，雙方聯繫中斷，感情也逐漸冷卻。士林法院認定，雙方婚姻已出現重大且不可回復的破綻，依法判准離婚。

原告與被告於2024年2月6日登記結婚，當時原告已因案在監執行。然而婚後近1年期間，被告從未前往監所探視，對原告及家庭狀況不聞不問，雙方幾乎沒有任何實質互動，婚姻關係名存實亡。

原告主張，曾透過視訊方式與被告討論離婚事宜，但對方此後即失去聯繫，婚姻已無繼續維繫的可能，因此依《民法》第1052條第2項規定，向法院提起裁判離婚之訴。

被告經法院合法通知後，未於言詞辯論期日到庭，也未提出任何書狀說明或抗辯。法院另以公務電話聯繫被告時，被告表示婚後並未與原告同居，且同意離婚，相關通話紀錄均在卷可稽。

法官審酌，婚姻係以共同生活、互相扶持為基礎，但被告於婚姻存續期間未曾探視原告，對家庭及子女亦不聞不問，甚至去向不明，雙方關係形同陌路，已構成難以維持婚姻的重大事由，且無回復可能。

法院認為，依客觀標準判斷，若處於相同境況，任何人均將喪失維持婚姻的意願，兩造婚姻顯已產生不可回復的破綻，原告請求裁判離婚，為有理由，應予准許。

▼矯正機關與戶政機關已建立在監結婚與離婚的相關配套機制。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

事實上，為保障受刑人的婚姻權益，矯正機關與戶政機關已建立在監結婚與離婚的相關配套機制。依規定，受刑人若欲結婚，可提出書面報告申請，並檢附男女雙方身分證影本，由矯正機關審查並協助辦理後，通知其家屬（長），並聯繫戶政機關完成結婚登記程序。

實務上，若結婚當事人因收容於矯正機關，無法親自前往戶政事務所辦理結婚登記，未收容的一方可攜帶結婚證書、雙方戶口名簿、身分證、印章及1年內彩色照片等文件，向戶籍地戶政事務所申請；戶政機關亦可派員或商請矯正機關所在地戶政事務所進入監所，查證受刑人結婚意思表示後，代為完成登記，結婚登記日即為婚姻生效日。

至於離婚部分，依《民法》規定，夫妻若有一方因犯罪受刑，且情節已達難以維持婚姻程度，另一方得依法向法院提起裁判離婚訴訟；若雙方協議離婚，受刑人須填寫經機關長官核准的正式報告，載明離婚意旨，並申請在監證明文件，再與配偶完成離婚協議書及委託證明書，由未收容的一方持相關資料至戶籍所在地戶政事務所辦理離婚登記。

此外，配偶亦可直接向戶籍地戶政事務所申請離婚，說明夫妻一方正在矯正機關執行，戶政人員將與矯正機關聯繫，協助代辦相關離婚手續，以確保程序順利完成。

