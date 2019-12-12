家前果樹躺「彰化符咒草蓆」兩頭焦黑...竹崎哥嚇壞　內行一看：是草龍

▲門前果樹竟躺著一捆詭異草蓆。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義竹崎一戶人家日前發現，家前果樹下竟出現一捆貼有符咒的草蓆，在害怕之餘，也不免疑惑，明明沒與人結怨，為何會出現這種東西。事實上，這是驅邪制煞的一種法器，當儀式結束後，法師會予以棄置、不再做使用。

一名男網友在爆料公社發文，住在嘉義竹崎的朋友，家門前果樹下，被丟了貼有多張符咒的草蓆，而符咒出於彰化一間道教壇場，「請問要如何處理這樣有貼符咒、不道德所留下的東西？」

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▲上面貼了多張符咒，兩頭還是焦黑的。（圖／翻攝自爆料公社）

他直言，朋友家並沒有與人結怨，「把貼上符咒的草蓆，丟在人家門口的用意是什麼？手麻了丟不遠，所以路邊隨手扔嗎？」

對此，許多內行人安慰原po，「上面寫除邪破穢，這是驅除煞氣的法器吧！通常不乾淨的東西看到都會怕」、「這是法師行法打煞的法器草龍，一般用完會丟出，內行人會把祂拿回家中鎮宅平安啦」、「兩頭都有燒過的痕跡，可能是新廟落成鐘魁用的草龍，不是什麼下咒的東西，是驅邪除煞用的......」。

不過，也有網友認為不可輕忽，直言「那種東西是一次性，除煞後就要燒掉！就跟送肉粽一樣」、「直接打電話給總壇請他們前來處理，畢竟此物是出自他們那裡，怎麼處理他們最清楚」。

▲網友建議，可以聯絡該壇場協助處理。（圖／翻攝自爆料公社）

據悉，法蓆是道士或法師拿來驅邪制煞的一種法器，又稱為「草龍」，通常由六尺見方的藺草蓆捲成具彈性的圓形蓆棍，兩端用繩子繫緊，並貼上符咒。

使用前須先請神敕蓆，而儀式當中，常以法蓆鞭打地面五方，如果要增強威力，會在兩端各綁上一串高錢，點燃火後再進行鞭打；另外，也經常配合灑鹽米進行儀式，以增強其力量，至於儀式完畢後，則丟棄不再使用。

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