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宿霧玩6天！導遊全程「無極限使喚」...一見面就借錢　3護理妹氣哭：寧願值班

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▲菲律賓宿霧▼ 。（圖／shutterstock.com提供）

▲菲律賓宿霧。（圖／shutterstock.com提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名護理妹與兩位同行好友結伴，飛宿霧玩6天5夜，怎料竟碰上「超地獄」導遊，對方不僅向3人借錢，全程還不斷使喚她們，包括買水、拍照、領錢，甚至每天安排吃韓國菜、披薩等，只因自己對海鮮過敏，神扯行為一籮筐，彷彿他才是付錢的遊客一樣。

護理妹在「爆料公社」娓娓道來，當初單純想旅遊放鬆、不想動腦，於是請導遊規劃帶隊，出於信任她們也沒詢問細項，一切交由對方安排，然後前後付款約2萬6500元及1470元的簽證費。

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▲宿霧玩6天！導遊全程「無極限使喚」...一見面就借錢　3護理妹氣哭：寧願值班。（圖／翻攝自爆料公社）

▲導遊安排的行程。（圖／翻攝自爆料公社）

她表示，導遊先前有建議，將台幣6000元換成美金，方便在當地使用，而3人直覺認為，這是買名產、免稅店或按摩會用到的個人花費，「結果我們出遊、繳公費、吃飯都用這扣，他也沒說明。」

誇張的是，到機場時一見導遊，對方就表明，沒帶信用卡和現金，要跟她們3個借，「我們也沒太多想法，馬上借他錢，沒想到他開始使喚朋友A去樓下領錢，之後還說要買酒給他爸，也跟我借信用卡刷台幣6080元。」

抵達宿霧後，導遊就不斷「指使」她們做事，諸如「欸幫我拿這個」、「欸妳去幫我買水」、「我想吃什麼什麼」，各種要求不勝枚舉，重點是用字遣詞都令人不舒服，護理妹不禁錯愕，「hello...我們不是花錢請他來使喚我們的，而且我們也不是朋友。」

▲宿霧玩6天！導遊全程「無極限使喚」...一見面就借錢　3護理妹氣哭：寧願值班。（圖／翻攝自爆料公社）

▲竟然一見面就請她幫忙刷酒錢。（圖／翻攝自爆料公社）

行程方面，因為資料上並沒有太多細節，她們也不知車程這麼長，所以過程中有跟導遊溝通，希望能刪減或做小小更動，畢竟只有3人也沒有其他團員，結果不是被無視就是被駁回，「暈船暈車時，我請他帶我們買藥，他都假裝沒聽到，不然就是忘記，我暈了整整3天，每天講好幾次，最後一粒暈車藥都沒吞到」。

護理師接著說，「從第1天抵達飯店後，他都帶我們吃速食店，不然就是一直想叫room service，光是前3天，他已經說超過10次想吃披薩，我們當然不願意，但他總有很多想法，後來在房內吃披薩，他開始抽菸，我們跟他反應那個味道很臭，他只說哦對啊。」

▲菲律賓宿霧、薄荷島▼ 。（圖／shutterstock.com提供）

▲巧克力山是薄荷島的著名旅遊景點。（圖／shutterstock.com提供）

忍無可忍的她們後來質問他，「為什麼不帶我們吃海鮮吃到飽？這邊不是海鮮跟芒果很有名嗎？」結果導遊先是推說不好吃，還是到最後才不小心自爆對海鮮過敏。

原po回憶道，「第2天午餐是吃到飽的行程，我們3個還沒吃飽，朋友A手上螃蟹還在剝殼，他就逼我們快點去拍照」，甚至叫朋友A在太陽底下，幫他這個「導遊」拍照。

▲宿霧玩6天！導遊全程「無極限使喚」...一見面就借錢　3護理妹氣哭：寧願值班。（圖／翻攝自爆料公社）

▲該導遊臭名在外。（圖／翻攝自爆料公社）

她無奈表示，「這4天我們每天都睡不到3小時，包在行程的按摩也都是自己另外付錢，每天的行程都跟他給的排程有誤差，一下車程10分鐘，上了車才發現1.5小時。在浮潛行程認識的台灣人（一樣是導遊），都說他非常過分，眼神很鄙視之外態度還非常差，行程也是收很貴的錢。」

最後，3人一致認為，這不是她們想要的度假旅行，打算提早返台，所以又另外買了機票，然後對方才傳了一長串道歉、圓場的話，「唉我們3個是護理師，可想而知是多難能請到6天假期，下半年還不能休假，結果遇到這種事情，我們寧願在醫院上班、繼續賺錢，都比在宿霧被折磨好」。

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