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收1星負評：小孩吵被白眼…店家自清！曝女老師「門口換尿布+5人點2餐」奧翻

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲被奧客1星負評，店家無奈還原當時情況。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到自己的店被給低評價，但事實並非顧客所說，讓店家只能有苦自己吞。一位餐廳員工在臉書《爆料公社》直呼「現在的客人真的很難伺候捏！」只見有消費者給店家1顆星負評「食物量根本很少」、「對親子家庭極不友善」。結果員工一澄清，網友馬上力挺，還把顧客肉搜出來，「超討厭沒水準的客人」。

這位女客人消費後，回家就在愛食記給出1星評論，指出「這間店的食物量根本很少，連女生都吃不飽，食物偏甜，個人覺的（正確應為：得）很不好吃，而且對親子家庭極不友善，小孩稍吵，竟被瞪白眼，店家不會考量到帶小孩的處境，極不推薦！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女客人留下1星評論。（圖／翻攝自爆料公社）

看到這篇評論後，餐廳女員工忍不住在臉書《爆料公社》為老闆娘喊冤，無奈、氣憤地貼文，「隨隨便便就在網路上亂評價，自己做了什麼事情都不敢說……」，首先解釋「這間店的食物量根本很少，連女生都吃不飽」的部分，是該組客人有2大3小共5人，「5個人點2份主餐說吃不飽」。

接著原PO也還原店內情況，「一進來店裡就拿店家的菜單給小孩當畫紙，被店家告知還裝作沒聽到，大聲的跟同行友人說態度很差」，女員工就在心裡冒出OS「店家的菜單就應該要給你的小孩當畫紙嗎？有本事帶筆出門，沒本事帶紙嗎？被店家警告一次不覺得丟臉，又拿了第二次，難道店家除了提供餐點還要有菜單被當畫紙的服務嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲看到監視器畫面，網友認為女客人完全放任小孩在店裡嬉鬧、亂跑。（圖／翻攝自爆料公社）

另外，店家提供的免洗杯，客人一次3個疊在一起用，是小孩說「幹嘛拿那麼多」，顧客才放回去，「更扯的是帶小孩在店家門口換尿布（前幾分鐘才用過店家的洗手間）為什麼就不能在洗手間換？」女員工也跟老闆娘打賭「這位沒水準的小姐一定會在網路上亂說話，好險店裡有監視器，客人也有錄影拍下……」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女客人在店門口幫小孩換尿布。（圖／翻攝自爆料公社）

最後女員工也補充，「#店家的菜單是重複使用的」、「#要畫畫請去畫室」、「#怎麼會有這樣理直氣壯的客人」。事後，女員工還更新貼文，說事情爆出後，餐廳的Google評論也被留1顆星，對方指出「我是看網路上評論去吃看看，可是一去就被臭臉，菜色又普通，可能是我帶小孩只有點大人的餐被擺臉色，可是菜單上沒有說明小孩需要低消，如果這麼……」，店家則是回應「不好意思，您真的有來用餐過嗎？我們菜單都有註明要低消唷……」

女員工就在更新的貼文中解釋一些網友疑惑，「因為google評價被沒用餐過的護航團留一顆星，所以我要來解釋一下……」、「1.口味是個人問題所以我們並沒有回應她的不好吃這部分」、「2.會po爆料是因為評價內容完全沒有說到客人做的事情，所以我來幫她補充」、「3.很多人說為什麼要po小朋友換尿布的影片，我如果不po你們怎麼會知道真假？況且小孩臉根本超模糊沒有對焦到」、「4.我們洗手間很乾淨不小，也是有客人會在洗手間幫小孩換尿布！」

最後員工還用hastag表示，「#拜託鄉民可以來用餐過再去google評價嗎」、「#店家從來不會因為客人說難吃就臭臉唷」、「#店家沒有不歡迎小孩」、「#我們家還是很多熟客帶小小孩來用餐都沒這問題唷」。

看到貼文後，網友幾乎一面倒力挺店家，紛紛狂批，「覺得亂畫菜單非常不好，除非是請店家拿作廢的」、「不是帶著小朋友別人就得讓著妳們、符合妳們期待吧」、「我自已也有小孩，『店家不會考量到帶小孩的處境』，影片中有在帶嗎，2大人有說有笑，3小孩到處跑」、「在門口幫小孩子換尿布真的有點不太雅觀，完全是餐飲業大忌」、「所以啊。網路評價看看就好。消費者總是寫對自己有利的卻不告訴別人他們幹了什麼。」

還有人搜出顧客臉書，發現對方是某國小老師，更是傻眼留言，「身為老師還這樣當奧客，真是誤人子弟」、「同時當老師又當恐龍家長也算有本事了」、「真的是老師嗎？耳、心兩個字應該不會寫」、「千錯萬錯都別人的錯，竟然還是為人師表……我對未來國家主人翁的教育堪憂」。不過因為引起爭議，目前該位顧客臉書已關閉，至「愛食記」網站查詢，1星評論文似乎也已刪除。

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