檳榔攤底薪12萬！辣妹闆娘震驚「到底中和哪家」　老司機喊：我要轉行

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名辣妹闆娘日前收到應徵訊息，對方先是詢問薪資待遇，後來也透露，之前在中和某間檳榔攤工作，起薪是12萬，她一聽瞬間傻眼，不知是真的有這種好康，還是妹子鬼打牆「走錯棚」了！

闆娘在爆廢公社二館po出對話截圖，笑說「到底是中和哪家檳榔攤底薪這麼高啦？這麼短的時間底薪這麼高，我去面試啦，是我見識太淺，還是小姐姐她走錯棚啊？」

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前天下午，一位妹子有意應徵她們檳榔攤的工作，於是私訊詢問薪資待遇，而她也告知，「獎金的話看自己的能力，檳榔攤半傳統應該大家都是24K起跳。」

▲妹子透露，自己曾做過底薪12萬的，讓人匪夷所思。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

後來，對方接著問是否有抽成；她則據實回應，「我們不是辣妹店喔，我們這是算獎金制的。」沒想到，妹子聞言突然語出驚人，直說「是24萬還是2萬4000元，我之前是12萬，在中和做的，時間深夜01-05。」

一席話不只驚呆闆娘，也讓大票網友笑了，紛紛回應「4小時12萬，我也去上班」、「她是說S店，不是檳榔店哦」、「靠，哪裡有那麼高價的，我想大家都會搶著做吧？她確定她說的是台幣」、「可能送兩粒吧」、「比酒店好賺喔」、「找到退伍工作了」。

另外，有專業老司機好奇問，「檳榔攤不是都32起跳的？」對此，闆娘表示，那是辣妹攤才有的待遇，要穿薄紗的，「她們那種業績好，沒在怕底薪給太高。」

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