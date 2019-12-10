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一次休4個月！15年跑船哥「月薪90K」想考公職　現實面惹心酸...網狂勸退

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▲跑船,討海人,船員,港口。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名跑船哥在商船擔任領班，月收入9萬，工作清閒、沒什麼壓力，不過每次出海就是10個月，所以感情都斷斷續續；如今，跑了15年的他萌生轉職念頭，有考慮公職鐵飯碗，但家人為此十分反對，讓他不禁苦惱，究竟該如何抉擇，而這樣的人生是否有意義？

網友在PTT代發文，表哥27歲開始跑船，並在商船擔任領班，也就是所謂的服務生，每天工作是幫忙打飯給船上四巨頭，加上拖地，坦白說很清閒，也不會有什麼壓力，而唯一缺點就是，出海一次動輒10個月，過程中完全不會回台灣，所以這些年來，他的感情都不長久。

請繼續往下閱讀...

表哥月薪有9萬之多，不過只有出海的10個月可領，至於他們休假一次就是4個月，期間不會支薪。他直言，「14個月可賺90萬，換算時薪好像還好，不過跑了15年的船，幫忙還了家中債務，現在也好像買了大樓。」

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

海上日子過了這麼多年，表哥現在覺得，這樣跑下去也不是辦法，想盡快轉換跑道，同時開始準備公職考試；不過家人卻非常反對，希望他繼續在船上，感覺意思是「一輩子就這樣過吧」。

對此，原po不禁好奇，「請問大家會選擇怎樣決定呢？1年有10個月都在船上，這樣人生有意義？在海上雖然有網路，但好像只能上LINE聊天，還有流量限制，有時和他聊不到10分鐘，就突然不見了，大家會接受這樣的工作或是這樣的對象嗎？」

最後，他也補充道，對方目前房貸已繳清，存款約200萬，有在投資股票。而鄉民看完紛紛回應，「學投資，但是穩健長期那種，錢滾錢就差不多可以退休了」、「學投資啊，就不用再工作了，財富自由」、「沒差吧，就全職玩股啊」、「船員有錢沒地方花啊」、「如果想繼續跑，花個2年搞一張甲級船員，大概6、7年就可以到船長了，薪水看航線，可以到現在的3-4倍」。

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