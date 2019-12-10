半夜衝宵夜！小老婆「滿臉冰裂紋」崩潰　過來人曝真相...駕駛淚：學到了

▲後擋風玻璃掰掰了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨晚本打算開車出去吃宵夜，怎料愛車的後擋風玻璃，猶如冰裂紋般整片碎裂，在崩潰之餘他發現竟是自然現象；而不少過來人也現身曝血淚教訓，強調千萬要記得關掉除霧阿！

車主在「爆廢公社」心酸發文，「當你半夜餓醒，想開車出門找宵夜，卻看到擋風玻璃變這樣......。我是誰？我在哪？好希望這是夢。」

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他表示，在震驚過後馬上調閱監視器，結果竟然是玻璃自己裂的，「超傻眼，應該是溫差效應，可是旁邊的車都好好的，這下真的沒食慾了」。

▲最近冷氣團發威，低溫續探。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，汽車玻璃換修團隊「擋風玻璃網」就曾發文提醒，每到寒冷又下雨的日子，更換後擋風玻璃的需求就會暴增，原因除了外力的破壞，許多狀況是...車主開了後檔除霧，但後來忘記關，所以在熱漲冷縮的作用下，玻璃就爆破了。

po文釣出許多苦主，紛紛留言提到「應該是沒有關閉除霧」、「今天過年的時候，我也有過一次」、「除霧忘了關，我也遇過大年除夕，還好是中午不是晚上」、「我有這樣過欸，除霧忘了關，直接把後擋風整片除到爆」。

另外，不少網友則笑回，「原來是銀河系啊，我還以為是破掉的擋風玻璃呢」、「往好處想，不是開車開一半，在高速中突然變這樣」、「一萬塊按鈕」、「美麗冰裂紋GET」；而原po也不禁自嘲，「哇~您真識貨！有緣人，今年最後一件藝術品了，現在下單，只要9999台幣，讓您什麼都天長地久，免運！包郵！」

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