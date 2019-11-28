神秘女開團印度自助行！7台女竟被「丟包沙漠」…深夜陌生男闖進帳篷

記者鄒鎮宇／綜合報導

「整個過程團員痛苦不堪，還有團員爆哭！！」一名女網友控訴，她日前參加一名50多歲吳姓女子開團的印度13日行，竟不斷被剝皮，更被丟包在沙漠中、叫去陪酒，種種惡劣行徑讓她們一行女團員直接崩潰。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」PO文，表示她在「只揪團印度」社團內看到吳姓女子宣稱「找旅伴/又是強調全程無購物站」、「不會英文也能在印度自助」等，且費用不含國際機票及簽證費僅要4萬1500元，讓喜歡印度文化的她報名參加。

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▲▼原PO等人被吳姓女子帶出國，卻慘被丟包在沙漠中吹風。（圖／東森新聞）



沒想到，她7日出發時，對方聲稱了解印度的景點，抵達卻都是關閉的時間，讓他們在關閉的景點及飯店途中亂跑，甚至沒抓好飛機時間，讓整班人在機場內狂奔，「整架飛機都在等我們9名乘客」，且預付的直達航班也被偷改成轉機，讓原PO及其他女團員開始察覺不對勁。

當一行人抵達達齋沙默爾時，吳女的印度籍男友前來接機，原PO等人被安排去騎駱駝，竟直接在沙漠中被放生，吹風苦等吳女與男友喝酒、約會完才帶回帳篷，且用餐時間被延後，僅能以泡麵果腹。

最誇張的是，吳女和男友竟要求原PO等人陪當地印度男姓友人陪酒聊天，「說都是她未來旅遊業夥伴，要我們為了她著想去陪酒？還說她跟印度友人說我們都25歲，要我們保密不能給她漏氣！」所幸她們極力抗拒，直接待在自己的帳棚內。

▲▼吳女帶著男友進入原PO等人的帳篷，要求幫她陪酒做公關。（圖／東森新聞）



從7日出發到19日回程，原PO等人不斷被剝皮，本來帳篷、騎駱駝價格僅要2500盧比（約1000元新台幣），卻被吳女哄抬成1萬4000盧比（約5600元新台幣），連到廟中拜拜所需的花價格也10倍翻漲。

原PO認為，不含機票及簽證4萬1500元已經算貴，她們住的旅館竟到處發霉、有蟑螂，晚上更沒有熱水洗澡，由於棉被都有怪味，每個人晚上都只能蓋著自己的外套入睡，非常痛苦，甚至有人哭了出來，而吳女也將她們當作提款機，賺了團費又帶去當地購物站剝皮。

原PO表示，吳女透露2020年2月也揪了為期17天的印度團，讓她們忍無可任，不想再看到有其他人受害，才決定出面舉翻。目前吳女的聯絡帳號已全部刪除，希望民眾多加小心。

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