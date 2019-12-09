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正妹癮來想吸吸！法師「不是免費」逼啪還側拍　後製4影集：婆讓我超爽...

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▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傅男利用供毒的機會性侵小乃，還拍下影片製作影集，藉此威脅小乃讓他猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

一名年輕少婦小乃（化名）因染上毒癮，經常到傅姓毒蟲家解癮。期間傅男經常利用供毒的機會趁機向小乃求歡，但都遭到拒絕，只願意用手幫忙，但沒想到，傅男竟趁著她吸毒昏睡後硬來，甚至還拍下影片。直到小乃父親找上門，驚見2人交疊，傅男惡行才因此曝光。最高法院審理後，也將傅男依加重強制性交罪判刑6年半、妨害秘密罪判刑6個月。

判決書指出，傅男平時擔任法師，但卻染上毒癮，而後又因為吸毒結識小乃，便經常用供毒的方式引誘對方到家裡一起吸毒。2018年1月間，小乃因為毒癮難耐，於是前往傅男家中解癮。傅男見機不可失，先是稱毒品並非免費，向小乃求歡，但遭到拒絕，沒想到他竟強行拖下小乃褲子硬上得逞。

誇張的是，傅男不但拍下2人的交歡過程，還藉此威脅小乃，讓他多次猥褻得逞。事後傅男更將照片及影片製作成4支影集，還取名為，「「婆讓我爽爆」、「婆讓我爽死」、「婆讓我超爽」、「與婆愛愛」等，珍藏在他的電腦中。

直到某次，小乃又再度前往傅男家解癮，但因許久未歸，其父親擔心出事，於是登門找人。未料，小乃父親一開門後，就見到傅男壓在女兒身上，氣得一把將女兒拽回家。

小乃事後見紙包不住火，於是淚崩認錯，還稱自己遭到傅男用毒品誘拐性侵，且還被拿影片威脅。小乃丈夫在得知妻子染毒，且還讓他戴了綠帽，當場氣炸，直奔傅男家中算帳，並要傅男交出影片，隨後報警提告。

二審法官審理後認為，傅男為了一己私慾，竟利用機會性侵小乃，甚至還拍下影片藉此威脅，相當不尊重別人的性自主權，且他拍影片也危害到小乃的隱私權，事後他也並未與小乃達成和解，因此將他依加重強制性交罪判刑6年半、妨害秘密罪判刑6個月。傅男事後不服提出上訴，但仍遭到最高法院駁回，維持二審原判。

腦公！你不可以賴帳喔

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