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雞蛋打出半透明小珍珠！一對比「比例尺縮小size」蛋中蛋萌翻　機率超稀有

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲那顆是小雞蛋嗎？也太迷你太可愛了吧！（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

打蛋看到雙蛋黃已經很稀奇，打出另一顆雞蛋的機率更是微乎其微。一名男網友日前打蛋，發現裡面竟然有一顆透明、小小顆像珍珠的橢圓型物體，看起來就像是迷你小雞蛋，忍不住在網上PO照求解。照片讓不少網友嘖嘖稱奇，「比中樂透還難ㄟ」、「現在雞蛋也有送贈品喔」、「買一送一，還不快謝謝老闆。」

這位男網友在臉書《爆料公社》貼出一張照片，「剛剛打蛋，結果蛋裡面有這麼一顆透明小小的、像珍珠一樣，不知是什麼，求解？」」仔細看看照片，原PO把找到的珍珠狀物體放在雞蛋旁邊，有一般雞蛋做比例尺，可以看出珍珠只有雞蛋的1/10大，但因為形狀是橢圓形、外觀呈乳白色，看起來就像縮小版雞蛋的樣子。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO拿一般雞蛋做對比。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO也在留言處透露，這顆小珍珠裡面沒有蛋黃，且不管有沒有用燈照，都是透明的，「不像網路上說的裡面是完整的蛋。」看到貼文後，就有網友笑說，「蛋珠」、「小蛋裡面還有更小的蛋」、「這隻母雞的小王是鵪鶉」、「哪個高僧的舍利子掉了」、「不哭不哭，雞蛋生珍珠」、「這是真實版的建達出奇蛋的概念嗎」、「很明顯～這是『贈品』。」

還有人紛紛留言猜測，「蛋中蛋，約10萬分之一」、「這個是中藥，拿去中國賣可以賣到好幾百萬，還一堆人搶著買」、「一樣是雞蛋啊～有的裡面沒有蛋黃只有蛋白，有的裡面沒有蛋白只有蛋黃，做生意叫整箱常常會遇到，見怪不怪了。」

也有網友Google這樣的現象，認為就是蛋中蛋，「當蛋黃經過輸卵管時，就會被蛋膜和蛋白覆蓋。 在其進入子宮後，蛋殼就會生成，然後產出一顆完整的蛋。 然而，如果母雞產卵時因故出現反蠕動型痙攣，亦即輸卵管向上收縮，使成形的雞蛋再次返回輸卵管頂部，當其隨後下移與第二個卵細胞結合時，就會產生蛋中蛋的奇特現象。」

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