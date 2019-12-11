惡狼撲倒「脫褲蹭下體」噁喊：要讓妳舒服！女狂踹急叩救兵

▲蔡男在街上遊蕩時見一落單女子婷婷，竟起邪念，伸手襲胸後又將她壓制在地上，以下體摩蹭意圖性侵。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子2018年某日凌晨在外遊蕩，見一落單女子婷婷（化名）走在街上，竟起邪念上前抓她胸部，後續見她沒有求救反應，又再次伸狼爪將她壓制在地，在欲脫下牛仔褲的同時，以下體邊磨蹭邊喊，「要讓妳舒服」！婷婷嚇傻後趕緊打電話給前夫求救，最後在奮力掙扎下沒有讓蔡男性侵得逞。台中高分院審理後依強制性交未遂罪，判蔡男2年6月，服刑後需再施以監護3年。可上訴。

蔡男過去有多項前科，2018年初才剛出獄，同年又因犯強制性交罪被判刑。據判決，2018年5月24凌晨2點，蔡男在外遊蕩，見婷婷獨自返家，便尾隨在後，趁四下無人時對她襲胸。婷婷嚇傻後裝鎮定繼續步行，蔡男見她沒有求救反應，認為有機可乘，再次上前伸出狼爪襲胸得逞。

婷婷心慌之餘趕緊跑上一旁陸橋躲藏，打電話向前夫求救，蔡男見狀後窮追不捨，將婷婷壓在地上，欲脫下她的牛仔褲，同時還以下體邊磨蹭邊喊「要讓你舒服」等猥褻言語。婷婷用盡全身力氣、以膝蓋瘋狂踹踢才終於掙脫，還好於此同時，婷婷的前夫也及時趕上，遏止蔡男變態行徑。

台中地院一審認為，蔡男罹患精神疾病雖然可以減刑，但他過去已有前科，再犯本應加重刑期，最後依強制性交未遂罪判他2年10月徒刑；案經上訴，台中高分院審酌，對夜歸女子施暴，實在不值得被寬恕，但考量他已賠償50萬元與婷婷和解，可減輕量刑，改判2年6月，但服刑後需再施以監護3年，以好好治療精神疾病。仍可上訴。

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