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酒醒發現躺摩鐵「老公麻吉旁邊抽菸」…人妻驚覺遭撿屍大崩潰！

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▲桃園市張姓男子今年6月間約女網友摩鐵開房，2人洗鴛鴦浴後令女子為其舌舔全身，事後卻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿翰與好友們聚餐後先行離開，獨留老婆琳琳和黃男續攤，不料黃男竟趁琳林喝醉後將她帶至摩鐵性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

阿翰（化名）與老婆琳琳（化名）是夫妻，2018年9月25日他們與好友們在一熱炒店喝酒吃飯，餐後因琳琳還想續喝，阿翰便獨留妻子與多年好友黃姓男子續攤。不料黃男竟在琳琳喝茫後，將她帶至摩鐵性侵。琳琳清醒後發現自己被老公好友撿屍相當難過，被先生逼問下坦承實情，全案曝光。新北地院審理時，黃男僅以「喝到斷片」含糊帶過，法官最後依乘機性交猥褻罪，判黃男3年2月，仍可上訴。

▲熱炒店老闆遭離職廚師催討積欠薪資，並持刀砍傷。（圖／記者林煒傑攝）

▲琳林在熱炒店喝醉後被多年好友黃男帶至摩鐵性侵，事後黃男還辯稱自己「喝到斷片，全忘了」。（示意圖／ETtoday資料照）

阿漢2018年9月25日晚上8點許邀三五好友偕同妻子到熱炒店喝酒用餐，晚上10點時見友人陸續離開，阿翰也起身欲離席，但因琳琳表明還想繼續喝，夫妻倆發生小爭執。隨後，阿翰念在2人都與黃男認識4、5年，應該是可以信任的人，便放心獨留妻子與黃男續攤，自己則因隔日仍需工作先行離開。

沒想到，黃男竟趁琳琳喝茫不能抗拒時，在半夜12點叫了UBER將她帶至摩鐵性侵。琳琳醒後發現自己衣衫不整躺在旅館床上，而窗外站著正在抽菸的黃男，努力回想下驚覺自己可能遭性侵，隨即詢問黃男，但黃男僅以「昨晚斷片」裝傻帶過，琳琳回家後只好欺騙老公前晚是去同學家住。

事發後幾日，阿翰見琳琳行徑詭異彷彿有心事，一問之下，妻子才崩潰坦承一切，他當下氣得傳LINE質問黃男，但黃男卻回應自己是遭他們夫妻設局，這讓阿翰相當不舒服，馬上帶琳琳前往警局報案。

法院審理時，黃男否認犯行，但在琳琳與阿翰的指證及當日摩鐵監視器畫面可得知，酒後琳琳明顯已無法自行站立，又黃男測謊時出現不實反應，法官最終依乘機性交猥褻罪，判黃男3年2月，仍可上訴。

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