1221罷韓先發起　韓國瑜出席挺韓遊行記者會反嗆：你們不要動員

▲韓國瑜出席南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

總統候選人韓國瑜11日下午2點22分回到高雄市黨部舉辦「1221南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會」，呼籲支持尊重「沖脫泡蓋送」五字，他更呼籲罷韓團體「千千萬萬不要用遊覽車外縣市的人來，也不要發雙主菜，外縣市戶籍不在高雄，不要用政治動員，把這些人用遊覽車載到高雄，是嚴重污辱高雄市民的智慧。」

▲韓國瑜出席南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜說「12月21日預計海內外朋友支持來高雄表達支持聲音，預計1221下午1點11分從凹子底出發，最後到微笑公園大門集合，呼籲大家參加挺韓遊行，尊重「沖脫泡蓋送」，沖「不要衝動、保持平常心」，脱「不要脫隊、結伴同行」，泡「大家冷靜、不要炮火相向，不要放炮竹」，蓋「一概紅藍白衣服、歡喜向前行」，以及送「遇狀況必錄影、保全證據送警局」。

▲韓國瑜呼籲罷韓團體不要動員。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜懇託大家遵守這五字，政治不要劍拔弩張，暗黑氣氛，太不健康，帶給人民希望一面，帶歡樂來，呼籲罷韓團體千千萬萬不要用遊覽車外縣市的人來，也不要發雙主菜，外縣市戶籍不在高雄，不要用政治動員，把這些人用遊覽車載到高雄，是嚴重污辱高雄市民的智慧，呼籲高雄市民張大眼睛搞清狀況，不要搞成政治動員，我們對高雄付出非常認真用心，今年提罷免擺明輸掉選舉民進黨不甘心，當作眼中釘、肉中刺，分分秒秒都在醜化，不容許戶籍不在高雄的人動員來高雄。」

「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」活動時間為12月21日8時起至18時止，申請參加人數約1萬人；集合地點在高雄市鼓山區神農路凹仔底公園，解散地點在左營區自由路的微笑公園。