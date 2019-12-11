桃園議員萬美玲怒轟上班日動員里長輔選　鄭文燦：假訊息！

▲萬美玲怒轟鄭文燦上班日動員里長輔選，鄭文燦回應：那是假訊息。（圖／萬美玲提供）



記者楊淑媛／桃園報導

距2020大選日逼近，藍、綠兩黨選戰對峙升溫！國民黨提名、桃園市第四選區立委參選人、現任市議員萬美玲11日怒轟市長鄭文燦，竟在上班時間以市長身分，要求桃園區各里長，到同黨籍參選人的競選總部開動員會議，除嚴重違反行政中立，也造成里長們沈重壓力！

由於11日是市議會進行2020年度總預算的二、三讀會，市長鄭文燦特地到場，並為此事正式澄清表示，他沒有發這個訊息，更沒有要求各里長到黨籍候選人總部開動員會議，也不會在沒有請假的上班時間進行輔選！

▲萬美玲以手機截圖指稱，里長傳給她鄭文燦上班日動員里長輔選的訊息？（圖／萬美玲提供）

萬美玲今天由黨籍市議員劉茂群等多人陪同，於市議會黨團辦公室召開記者會指稱，10日晚間有許多里長告訴她，她們收到一則訊息，內容是「下午2：50市長要來黨籍立委候選人競選總部跟里長們見面」，要求大家來參與該候選人的動員會議。

萬美玲說，選舉倒數30天，期盼未來不論是假消息、假新聞，或是抹黑攻擊、影射栽贓、移花接木等負面手法，可以不要出現，期參選人共同打一場高格調的選戰，做為孩子們學習的典範。

市府新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦市長多次公開宣示，市府遵守行政中立規範，文官不必也不會做選舉動員，他會貫徹這個原則。對於里長、人民團體或是任何民眾參加候選人的活動，都是民主社會每一位公民的自由意志，我們尊重其選擇。

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