韓國瑜29日台中大造勢宣稱要衝50萬人　競總：支持者來一下

▲韓國瑜台中競總公布3名年輕市議員（中間3人）擔任發言人。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部13日成立，競總11日也宣布3名年輕的市議員黃健豪、羅廷瑋和張彥彤擔任發言人，希望能吸引更多年輕選票，黃健豪表示，除了13日成立台中競總之外，他並發出一支穿雲箭，29日當天將舉辦一場50萬人的大造勢，他提前預告，就是希望支持者當天能空出來。

國民黨台中市黨部書記長任杰、市議會國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯3人召開記者會，宣布韓國瑜競總發言人由市議員黃健豪、羅廷瑋和張彥彤擔任，3名市議員都是第1屆的議員，希望藉由他們的年輕，更能貼近年輕人，吸引年輕選票。

羅廷瑋表示，韓國瑜台中市競選總部13日下午5點半在烏日區舉行成立大會，輔選幹部包括主委盧秀燕、榮譽主委陳庚金（前台中縣長）、廖了以（前台中縣長）、黃仲生（前台中縣長）、林柏榕（前台中市長）、胡志強（前台中市長），執行主委張清照（台中市議長），總幹事顏莉敏（台中市副議長），執行總幹事顏文正（黨部主委），顧問團總團長顏清標（大甲鎮瀾宮董事長、前台中縣議長），後援會總會長張清堂（前台中市議長）。

黃健豪接著說，除了13日台中競總成立之外，他也預告29日將舉辦一場50萬人的大型造勢晚會，地點在市政路、黎明路、龍富路五段之間的空地，該空地有8公頃，絕對容納得下50萬人，至於當天流程、國瑜夜市擺攤位置等細節，最近會討論後公布，他呼籲所有支持者，當天把時間空出來到場相挺。

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