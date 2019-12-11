陳致曉二問林俊憲為何開空汙芭樂票　讓台南人用癌換電？

▲台南市第五選區立委參選人陳致曉，與南部反空污成員至林俊憲競選總部抗議，希望林俊憲不要當權貴立委，好好為台南民眾健康把關，更希望前行政院長賴清德找「乾淨的煤」來發電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第五選區立委參選人陳致曉，11日上午與南部反空污成員至林俊憲競選總部「二問林俊憲：為何開空汙芭樂票，讓台南人用癌換電？」，希望林俊憲不要當權貴立委，好好為台南民眾的健康把關，更希望前行政院長賴清德找「乾淨的煤」來發電。

陳致曉指出，台灣肺癌發生率全球排名第15名，亞洲第2，僅次於北韓。又因台灣51％罹患肺癌者並不抽煙，空汙是主要肺癌禍首！而台南又是六都中肺癌死亡率最高者，可見台南空汙問題之嚴重！

陳致曉說，台南過去10年PM2.5年平均濃度更超過全台平均2倍以上！ PM2.5不只危害呼吸道，也造成癌症、心血管疾病。其來源，主要來自燃煤電廠，台南人可真謂「用癌換電」！

陳致曉說，靠近府城的興達電廠對台南危害更是嚴重，興達電廠使用運轉37年，台灣現存最舊的燃煤汽力機組，燃燒的是最劣質的煤。倘若將燃煤改為複循環機組的燃氣電廠，初估未來總懸浮微粒排放，可以降低77％，但是今年5月環保署仍闖關通過不讓老舊的1、2號燃煤機組在今年除役，在這些過程中，不見林俊憲捍衛市民健康。

陳致曉說，台南空汙約有1／3歸咎於境外島內汙染源，包含六輕、台中電廠、興達電廠、中鋼、中油。減少台南市民受這些境外島內空汙源之傷害，乃是台南地區立委的職責；過去林俊憲開了不少反空汙選舉支票，他不但無一兌現，更反其道惡修《空氣污染防制法》，允許大煙囪購買汽機車減量的空汙額度，放縱興達電廠繼續使用全台灣最老舊機組、燃燒最劣質媒，讓台南人用「癌」換電！林俊憲開空汙芭樂票的個性，正如他的主子賴清德。賴清德歷任立委、台南市長、閣揆，有許多機會解決台南空汙問題，卻無作為，賴清德更有責任為興達電廠找來他所發明的「乾淨的媒」！

陳致曉指出，只要加速推動興達電廠機組更新，台南的空汙就可大幅改善。但是，賴清德醫師寧可將他的精力與政府經費，急迫用在各種土地開發上。在此「空汙議題」，見到林俊憲、賴清德一幫權貴對市民健康的「不關心」。林俊憲不僅是代表權貴的立委，他的心態就已是權貴！「市民健康」是國家一切發展的基石，在下若任立委，自當加速台灣燃煤電廠效率之提升，捍衛此國家基石。

另外，南部反空污聯盟成員也出動成員前往支持陳致曉的反空污行動。聯盟發言人李建誠表示，反空污聯盟訂於12月15日在高雄舉行「反空污大遊行」希望政府注重愈來愈嚴重的空污問題，尤其南部的空污更嚴重，12日上午的空氣品質依環保署的數據，最嚴重的區域大集中在中南部，台南的安南區是排名第2名。截至發稿林俊憲競總未回應。