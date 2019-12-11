影／香港中學驚見2枚「遙控土製炸彈」！引爆範圍可達100m　港警回應了

▲華仁書院出現2枚土製炸彈。（圖／翻攝自立場新聞臉書）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方周一（9日）在華仁書院一座建築的地基底座發現2枚土製炸彈，倘若引爆便可波及周圍50至100公尺建築和民眾。校方回應，目前沒有任何證據表明是該校師生所做，也不宜立刻聯想到任何社會事件。不過有警界消息人士卻透露，土製炸彈原本可能是要在上周末（8日）「國際人權日」的遊行中，用來襲擊警方的。

據港媒《立場新聞》報導，警方指出，這些炸藥的性質與2011年挪威恐怖襲擊所使用的武器類似。炸彈處理主任李展超表示，2個被查獲的炸彈如果放在人煙稠密的鬧區引爆，「大部分公眾人士都會死亡」，因為炸彈會產生十分強大的熱力和氣壓（即「衝擊波」），可產生撕裂效果；人受到「衝擊波」攻擊可能會內傷，甚至面臨截肢風險。

他也稱，土製炸彈有別於一般槍械使用，沒有指定目標、沒有彈道，爆炸威力是「無差別向外擴散」，「任何人，只要在爆炸品直線範圍之內，即使有保護物，都有機會受到氣壓或碎片的折射，造成嚴重傷害。」

▼香港8日舉行國際人權日遊行。（圖／路透社）

李展超表示，憑炸藥數量和性質推算，附近50至100公尺範圍的建築和人士都會受到波及。綜合目前情報和搜查，加上員警8日查獲真槍實彈並拘捕多人，警方認為，土製炸彈出現校園「未必是單一個別的事件」。

有組織罪案及三合會調查科（O記）現已將兩起案件合併調查，全力追查炸藥來源及犯罪集團，不排除不法分子在社區內藏有更多槍械及具有殺傷力的炸藥，希望市民如果發現疑似爆炸品能夠及時報警求助。

《南華早報》則引述消息指，這2枚土製炸彈連接手機和電路板，內容物包含硝酸鹽、5公斤HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）、大量釘子，總重達10公斤，懷疑是用遙控方式引爆。華仁書院緊急發聲明稿指出，炸彈被發現的地點雖然屬於該校園，不過它同時也是個開放區域，因此不能直接斷定是該校師生所為，也不宜立刻聯想到任何社會事件。