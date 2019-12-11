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清潔工慘遭黑衣人飛磚擊頭死亡！港警「懸紅311萬元」緝兇

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▲▼清潔工慘遭黑衣人飛磚擊頭死亡。（圖／）

▲清潔工慘遭黑衣人飛磚擊頭死亡。（圖／香港警務處官網）

記者鄭思楠／綜合報導

香港北區大會堂附近11月13日中午發生衝突事件，一名70歲清潔工慘遭黑衣人擲出的磚頭擊中，當場頭部重創倒地昏迷，搶救至翌日不治。香港警方10日在Facebook表示，就事件懸紅80萬港幣（約新台幣311萬元）緝兇。

據《香港01》報導，警方表示，一名70歲中國籍男子羅長清﹙死者﹚2019年11月13日早上約11時52分途經新界上水龍運街二號北區大會堂外馬路時，被人投擲硬物擊中頭部受傷，於翌日傷重死亡；任何公眾人士如有關於此案的消息、圖片或影片，或知悉兇徒的身分或其下落，請盡速致電 3661 3348 或 3661 3369與新界北總區重案組第 3A 隊聯絡。

港警寫道，現警方提供港幣80萬港幣賞金，「任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可全數獲得或按比例分配賞格；通告內的『滿意檢控』為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。」

▲▼清潔工慘遭黑衣人飛磚擊頭死亡。（圖／）

▲港警懸紅80萬港幣緝兇。（圖／翻攝自香港警察臉書）

警方早前向媒體交代案情指，示威者在11月13日下午在上水大會堂，包括龍運道一帶架設路障，以磚頭阻塞道路。有十數名市民在龍運道嘗試清理磚頭期間，與黑衣人一度發生爭執，其後黑衣人離開現場。數分鐘後，約20至30名黑衣人在離開後再次返抵現場，與正清理道路的市民發生肢體衝突，先向市民投擲磚頭及鐵支。此時，一名黑衣人手持磚頭，扔向死者，致使死者頭部受創倒地昏迷，案件列作謀殺處理。警方曾於記者會表示，已鎖定懷疑涉案人士。

警方表示，70歲的死者為食環署外判清潔工，不屬於任何政治背景和傾向，事發當日他在石屋一帶工作，但不包括案發現場，而現場與他工作的地點相距數百米，他當時正值午餐時間，獨行且只是手持手機拍攝，並沒有與任何人發生衝突。

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