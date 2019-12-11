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蔡英文反駁「用香港人拚選舉」　港媒再批民進黨：吃香港豆腐還要吃多久？

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▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

▲香港反修例事件讓台灣人相當關注。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港浸會大學學生會長方仲賢曾發文表示，民進黨想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票。總統蔡英文昨（10）日回應，「我不覺得是利用香港人來進行選舉，而是香港事情發生後台灣人民自我警惕的過程。」不過港媒仍發評論批評民進黨，一邊高喊支持香港、一邊卻對港人的需求設限，「吃香港豆腐還要吃多久？」

有記者詢問蔡英文對香港學生會長發文的看法，她表示，對於香港人走上街頭爭取民主，自始至終都是抱著支持態度，希望台灣現在的民主自由，香港有一天也能夠享有。她也稱，香港目前發生的事情，讓台灣人民有所警覺，要更珍惜自由民主，並且用更大力量來保護。

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

不過港媒《香港01》仍發表評論指出，從《港澳條例》來看，雖然第18條提到「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，不過該條例第14條卻規定，「港澳民眾未經許可入境，台灣有權將其遞解出境」，這表示港人若採取非法方式赴台，確實存在被遣返的風險。

評論最後稱，台灣有台灣的法律當然必須受到尊重，但民進黨政府也不要為了自身的選舉私利，一邊高喊支持香港、一邊卻對港人的需求與要求處處設限，「給軟釘子」；民進黨必須認識到，一味操弄港人情緒、企圖藉此收割政治紅利，結果不一定會像他們所想的那麼順利，反而有可能反噬自身、變成裡外都不是人的下場。

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