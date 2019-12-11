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「新的暴力層級」若發生　吳釗燮：台灣會幫助流離失所港人

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▲▼吳釗燮10日接受美聯社專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳釗燮10日接受美聯社專訪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭持續半年，外交部長吳釗燮10日接受美聯社（AP）專訪時指出，雖然我方不希望干涉香港內政，不過若北京以更大的力量去平息香港的抗爭，那台灣將對那些流離失所的港人，提供協助。

據美聯社報導，吳釗燮謹慎地表示，台灣政府不希望介入香港內部政務，且現行的法律足以應付相對少數的香港學生，或者是試圖尋求在台灣居住的港人。他補充，香港警方已經以「不成比例的武力」去回應抗爭者，那中國以任何形式的武力介入都將是「新的暴力層級」，而這將促使台灣對尋求離開香港的人採取不同的立場。

「一旦發生這種情況，台灣將與國際社會合作，對因為暴力而流離失所的人提供必要的援助。」，吳釗燮進一步解釋，「這裡的人都知道，中國政府如何對待香港將成為未來他們對待台灣的方式。且台灣人民不樂見目前正在香港發生的局勢。」

▲▼吳釗燮10日接受美聯社專訪。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，香港浸大學生會長方仲賢近日指「民進黨只想用港人的鮮血來換取選票」，引起台灣網友反彈。他於10日正式發文提出三點聲明，並且道歉稱原文用字措詞需要改善，但絕非批評及指控民進黨。

方仲賢在臉書表示，在自己言論引起多日的風波後，提出三點澄清，第一、本人絕不認為民進黨食香港抗爭者之「人血饅頭」，「原文絕非批評及指控民進黨利用香港反送中運動以利選戰，但原文用字措詞絕對需要改善。原文導致各方誤會，本人深感抱歉」。

第二點，本人並非認為台灣人對香港民主運動抗爭之援助為理所當然。方仲賢表示，「我的原意僅指兩地人民在面對赤共魔爪染指二地時，戰略上實有需要聲援對方，共同奮不顧身地對抗共產極權。」

方仲賢也強調，他絕不認為台灣人幫助香港人為「理所當然」，亦對台灣人於香港水深火熱之際不曾獨善其身、隔岸觀火，甚至身體力行聲援香港人感激不盡。

最後一點，方仲賢也指出，本人就錯判政治形勢，被有心人利用原文作炒作、借原文用字遣詞的失誤而扭曲本人意思、借題發揮並意圖影響台灣大選而鄭重致歉。在閱讀各方意見之後，理解大家的批評有理，因為救人心切，在情緒上沒有好好控制。

▲▼香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

▲香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

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