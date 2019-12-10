美呼籲改善新疆人權狀況　陸外交部端「禁穆令」反擊

▲新疆教育培訓中心。（圖／翻攝微信新疆司法行政）

記者曾俊豪／北京報導

大陸外交部發言人華春瑩今（10日）指出，美國以反恐為由，在伊拉克、敘利亞、利比亞、阿富汗等國挑起戰亂，造成了數以百萬計的無辜民眾傷亡。然而，美方一些人卻對中國新疆維吾爾族民眾表現出了異乎尋常的關心，「他們似乎忘記美國是這個世界上唯一專門針對穆斯林群體頒布『禁穆令』的國家。」

大陸外交部下午舉行例行記者會，現場媒體提問，美軍印太司令部司令戴維森表示南海、知識產權、5G網絡等領域存在「中國威脅」，中國政府還給新疆維吾爾族人帶去了痛苦。此外，美國駐華大使布蘭斯塔德也透過聲明呼籲改善新疆人權狀況。

華春瑩引用美方數據指出，75%的美國的成年穆斯林表示，美國社會存在大量對穆斯林的歧視，68%的普通的公眾秉持相同的觀點；50%的美國的穆斯林認為，近年來在美國做一名穆斯林變得更加困難。

▲大陸官方推出英文紀錄片《幕後黑手—「東伊運」與新疆暴恐》。（圖／翻攝CGTN）

她還引述美國伊斯蘭關係委員會在2018年4月發佈的報告，2016年以來，美國反穆斯林團體的數量激增了兩倍；2018年美國中期選舉中，超過三分之一的候選人聲稱，穆斯林天生暴力或構成迫在眉睫的威脅，將近三分之一的候選人呼籲剝奪穆斯林的基本權利，或者宣稱伊斯蘭教不是宗教。

華春瑩表示，近年來美國以反恐為由，在伊拉克、敘利亞、利比亞、阿富汗等國挑起戰亂，造成了數以百萬計的無辜民眾傷亡，遭殃的國家無一例外都是伊斯蘭國家，「美方的一些人對中國新疆維吾爾族民眾表現出了異乎尋常的關心，但他們似乎忘記了，美國是這個世界上唯一專門針對穆斯林群體頒布『禁穆令』的國家。」

她強調，維吾爾族是中國56個民族大家庭的一員，維吾爾族和中國其他55個民族就像石榴籽一樣緊緊團結在一起，過著越來越好的生活，充分享受中國憲法賦予的各項權利和自由，中國同世界上的廣大穆斯林國家也擁有友好緊密的關係。「對於這些，美方羨慕一下是可以理解的，但是如果美方造謠、抹黑、污蔑，這是不能接受的。」

▲在新疆議題上，大陸主打反恐，美國緊咬人權。（圖／路透社）