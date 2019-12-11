貴州驚見第2座紫禁城！大陸瘋蓋「山寨建築」讓網友傻眼…白宮、凱旋門全都有

▲貴州省出現第2座紫禁城。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

如果現在去大陸遊玩，或許你會感到詫異，怎麼能夠在當地看見美國國會大廈、法國凱旋門、雪梨歌劇院等著名的地標式建築。原來有業者為了吸引觀光客，刻意打造「山寨建築」來帶動經濟；也有外媒指出，是因為大陸國家主席習近平喜歡到國外看看這些建築，才會掀起模仿風潮。不過習近平曾對此表示，抄襲模仿無法使文藝創作的品質提升，因此要求相關建築單位「今後不要再蓋外形奇怪的建築。」

▼浙江省杭州市某社區建了一座山寨的艾菲爾鐵塔。右為真實鐵塔。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸目前至少有10座白宮、4座凱旋門、2座金字塔和1座艾菲爾鐵塔等相似建築，引起外界熱議，還有網友對此嘲笑說，「逛一圈中國就不用再去其他國家了。」然而，即使習近平已經要求不再蓋奇怪建築，山寨風氣卻仍舊盛行中，不少城市、鄉鎮都能找到著名地標的「姐妹」影子。

據悉，除了國外地標外，貴州省黔南布衣族自治州獨山縣北部近日也出現一座「山寨紫禁城」，建商表示，這項建築共花費了近22.27億元人民幣（約新台幣96億元）。讓許多大陸網友傻眼，因為該地區屬於發展較落後的地方，沒想到官員卻浪費資源蓋山寨建築，恐怕是官員和開發商想間接謀取大量預算。

▼山寨紫禁城受到不少非議。（圖／翻攝自微博）

報導提到，當地的業內人士對此表示擔憂，認為盲目模仿西式建築體系，是一種缺乏對中國傳統文化自信以及認同感的心理表現，「一些地方政府或企業會覺得國外的就是最好的，因為人們看慣了中國建築，對於國外形形色色的建築必定抱有好奇心和新奇感，建設一座這樣的建築必定可以為自己帶來收益。」

▼河北省石家莊市還出現電影《哈利波特》中的霍格華茲學院。（圖／翻攝自微博）

中國科學院大學法律與知識產權系主任李順德表示，有些模仿沒有必要，建築都有自己的文化特色、特點，如果做好了，外國自然會反過來模仿學習，「各個地方政府需要挖掘各自城市歷史文化特色，更多保留當地傳統建築。」

上海世博會中國館總設計師何鏡堂也說，山寨和抄襲在建築領域來說是危險的訊號，中國建築會在全盤西化或模仿中找不到正確方向和對策，也會導致本土建築文化在國際上的話語權弱勢化、邊緣化，「我們可以學習境外不斷創新的理念和思維方法，但不能只盯住他們具體的形式和符號。」

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▼江蘇省也有座雪梨歌劇院。（圖／翻攝自微博）