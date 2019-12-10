色彩繽紛像素化木雕　探索人類心靈深處

人類的情感是如此複雜，在某些時候可能又哭又笑，就連自己分不清是開心還是難過。澳洲的雕塑藝術家吉爾．布魯維爾（Gil Bruvel），他發表了「彎曲線條」（Bending the Lines）系列的木雕創作，利用單一素材，也是色彩鮮豔的木棍組合而成，將人像轉變成像素化木雕，企圖來表達複雜的人類情感。

像素本來是指影像顯示的基本單位，然而Bruvel將它視為人類情感的組合零件，每一件像素化木雕作品，從正面看是一張平靜的面孔，另一邊看則是色彩繽紛的抽象圖案，代表人類內在思想跟情緒的複雜。每一根塗上不同顏色油漆的木棍代表不同層次的思想，每一層顏色也不盡相同，色彩越多越複雜，則是反映內心情感也更多變。

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Bruvel認為人類是由非常複雜的神經系統組合而成，這些神經讓我們感受並表達我們的情感。而這些像素化的面孔則是表現內心深處不欲人知的一面，面孔的另一面象徵大腦內突觸的抽象視覺。木棍的並排置放則是模仿構成人類心理的途徑，說明了這是在表面看不見的思想複雜性」。

圖文提供／my modern met

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