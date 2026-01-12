台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　家屬報警逮22歲女車手

▲台東警方及時攔阻避詐騙免民眾財產損失。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊偵二隊於114年10月接獲被害人家屬報案，指出其父親在社群平台臉書（Facebook）與詐騙集團成員加為好友，隨後又加入對方LINE帳號。初期，詐騙集團成員透過LINE每日關心問候，以降低被害人戒心，並誘導其加入由詐騙集團建立的虛假投資平台。

詐騙集團以「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引被害人投入現金購買虛擬貨幣。被害人被迫使用非官方認證的○○投資平台APP進行虛擬貨幣交易，並由專員上門與被害人面交取款，假意將虛擬貨幣轉入其虛擬帳戶。家屬發現情況後，為阻止父親進一步受騙，立即向警方報案協助阻詐。

台東縣警察局刑事警察大隊受理報案後，立即成立專案小組，掌握被害人面交地點及時間，部署警力執行查緝。警方當場將取款李姓車手（女、22歲）查獲，並查扣手機1支及現金47萬元等相關證物。全案依刑法詐欺罪嫌移送台灣台東地方檢察署偵辦。經檢察官訊問後，李嫌多次犯罪情節嚴重，法院已核准羈押禁見。

台東縣警察局呼籲，涉及刑法詐欺罪者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。警方提醒民眾切勿因追求不法利益而存有僥倖心理，所有交易均會留下痕跡，詐欺犯罪嚴重危害民眾財產安全。警方將持續加強查緝力度，遏止詐欺案件發生，守護全民財產安全。