美女工程師慘死！18歲鄰居闖屋性侵未遂　「放火燒屋」滅屍

▲ 庫萊已向警方承認殺害莎米拉。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度班加羅爾市傳出一起命案，34歲女性軟體工程師莎米拉（Sharmila DK）在住處遭18歲鄰居少年性侵未遂後被殺害，少年犯案後還放火焚燒房屋湮滅證據，企圖製造意外死亡假象。莎米拉生前任職於跨國企業埃森哲公司（Accenture），案件曝光後震驚當地社區。

根據NDTV，莎米拉3日被發現陳屍於班加羅爾拉瑪穆蒂那加爾區蘇布拉曼尼社區的租屋處，起初被認為是因火災窒息而死，但警方後來依《印度公民安全法》第194條第3項第4條規定，以非自然死亡案件立案偵辦。

透過科學鑑識與技術證據追查，警方鎖定住在被害人隔壁的18歲少年庫萊（Karnal Kurai）為最大嫌疑人，他也在偵訊過程中坦承犯行。據警方說法，他3日晚間約9時從窗戶闖入莎米拉住處，意圖對她加以性侵。當莎米拉奮力抵抗，他強行摀住對方口鼻直到她呈現半昏迷狀態，過程中自己也受傷掛彩。

為掩蓋犯行，庫萊將被害人的衣物和其他可能成為證據的物品堆放在臥室床墊上，點火焚燒後逃離現場，逃跑時還偷走莎米拉的手機。他目前已被依印度刑法第103條第1項謀殺罪、第64條第2項、第66條及第238條湮滅證據罪起訴，案件仍在進一步調查中。