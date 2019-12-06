設計大師吳書原在都市造出森林景觀　美學養分從母親而來

吳書原的工作室太研設計，座落在艋舺服飾商圈，從這裡往外望，一瞥頭就能見到古早的紅磚，具懷舊感的紡織成衣行招牌，不禁讓人想起影響他深甚的台南母親。

｜從母親而來的美學養分

母親是做裁縫的，吳書原驕傲地告訴我們，在那個台南比台北富庶的年代，母親以日本最新潮流時尚，關注孩子穿搭配色，讓孩子跟著到布行親身感受美的各種可能，在潛移默化中孕養他的美學底蘊。

母親喜愛蒔花弄草，讓人連結到吳書原工作室陽台上那片綠，小時候對於自然的親近，也是讓吳書原在沒考上想讀的建築系時，最終落腳於景觀設計的原因。

請繼續往下閱讀...

另外，母親的教授朋友帶來大批試卷廢紙，讓喜愛畫畫的吳書原，童年因此得以在自繪的星際大戰中開展想像。也由於有畫不完的紙，讓他從小就不畏懼下筆，這在那個敬紙惜字的年代是多難得的事。他在唸書時即發現，「有同學是不敢寫的，因為他覺得那筆很慎重，但是只要你覺得畫那個東西是很慎重的，你就不會思考，你就無法跨出那一步。」

｜思考與研究，錘煉觀點成專業



不受拘束、獨立思考，是吳書原一直強調的能力，除了幼時環境的培育，再來就是他工作四年後，到英國AA建築學院讀研究所時所得到的寶貴資產。吳書原回憶，到了AA，他才知道要如何做研究。「一個景觀建築師，他不可能知道所有事情，但是他必須要知道怎麼找到答案。」老師們不給答案，只是一再質疑、錘鍊學生們提出的論點，讓每個學生都能在資料搜尋研讀中，堅實自己觀點。

這樣的紮實訓練，讓他跟其他領域的專家一起工作時，得以思想清明而自信無畏。在西區門戶計畫中……

攝影／AJune

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。