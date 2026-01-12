天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日晚駕駛F-16V戰機失蹤後，空軍下令執行「天安二號」特檢，暫停所有F-16V戰機演訓任務派遣，並於今（12日）恢復飛行訓練，由第五聯隊聯隊長胡中華少將帶頭復飛；空軍表示，將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

▲空軍第五聯隊12日執行F-16V戰機復飛。（圖／空軍提供）

辛柏毅6日駕駛編號6700的F-16V戰機自空軍花蓮基地起飛執行夜間訓練時，於晚間7時28分30秒時光點消失，目前下落不明；據空軍說法，辛柏毅曾透過無電線呼叫「Two Lost」（2號機與長機失散）、「我現在高度一直在下降」，且三度呼叫跳傘。由於辛柏毅在失蹤前曾向長機回報模組化任務電腦（MMC）故障，空軍下令F-16型機進行「天安二號」特檢，停止演訓任務派遣，但戰備警戒跟待命維持。

▲空軍第五聯隊F-16V戰機於跑道滑行。（圖／空軍提供）

空軍司令部12日表示，已完成F-16型機「天安2號」停飛期間特檢作業，並於今日恢復飛行訓練，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。此次胡中華帶頭復飛，空軍也釋出胡於起飛前實施飛行前檢查的畫面。

空軍司令部強調，本部將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

▼空軍第五聯隊隊長胡中華少將12日領軍F-16V復飛，並於起飛前實施飛行前檢查。（圖／空軍提供）